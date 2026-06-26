viernes, junio 26, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaEstatalMagistrado Juan Carlos Moreno Guillén Sostiene Encuentro con Sectores Sociales
Estatal

Magistrado Juan Carlos Moreno Guillén Sostiene Encuentro con Sectores Sociales

0
19

*En el Municipio de Emiliano Zapata.

Los sectores obrero, ejidatario, educativo, transportista, familias y autoridades de Emiliano Zapata, se dieron cita en el domo del Parque Central de dicho municipio para recibir al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, quien continúa consolidando el programa «Acercando la Justicia al Pueblo» como un ejercicio permanente de diálogo y atención directa con las y los chiapanecos, recorriendo los distintos distritos judiciales.

En este encuentro, Moreno Guillén destacó que en esta nueva era, su administración ha trabajado por fortalecer el acceso a la justicia desde una perspectiva profundamente humanista, que no puede permanecer distante de quienes más la necesitan; por ello ha impulsado este ejercicio democrático de plaza pública, presentando personalmente a Magistradas, Magistrados, Juezas, Jueces, Defensoras y Defensores Públicos, para que la ciudadanía conozca de primera mano qué es el Poder Judicial, y a quienes tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia y resolver sus asuntos con imparcialidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.
Añadió que continuará trabajando por una labor jurisdiccional con mayor sensibilidad y empatía, donde, a través del diálogo, se consolide una verdadera cultura de paz, eliminando los abusos por parte de personas que se hacen pasar por intermediarias, y proporcionando a las y los ciudadanos la oportunidad de saber qué hacer, a dónde acudir y quién puede atenderles cuando enfrentan un conflicto jurídico, rompiendo así con barreras históricas que mantuvieron alejada a la sociedad, porque cuando la justicia escucha al pueblo, se renueva la confianza ciudadana.
Por su parte, el presidente municipal Jesús Enrique Reyes Nájera manifestó que durante mucho tiempo la justicia fue percibida como una instancia lejana, limitada a los escritorios y a los expedientes fríos, distante de la realidad cotidiana de las personas.
En ese sentido, reconoció que la presencia del Magistrado Presidente representa un cambio profundo al recorrer el territorio y escuchar de manera directa a la población. Asimismo, refrendó su disposición de trabajar hombro con hombro para fortalecer el tejido social, la cultura de paz y el bienestar de las familias chiapanecas.
Representando a las familias de la comunidad, la ciudadana Aura Espinoza de la Cruz y el ciudadano Rosemberg Sánchez Hernández, dieron la bienvenida al titular de la casa de la justicia, asegurando que su presencia es una garantía de esa atención que pone en el centro a las personas, brindándoles la oportunidad de llegar a resolver sus asuntos y ser atendidas, “con ese corazón tan humanista como lo tiene el señor gobernador, créanos que es una dicha y una fortuna tenerlo acá”, señalaron.
Gracias a la gira de este programa por diversos municipios de la entidad, representantes sociales, de distintos sectores y personas usuarias han expresado su reconocimiento a este esfuerzo institucional, destacando que, por primera vez, un titular del Poder Judicial se acerca para escuchar de manera directa las inquietudes de la ciudadanía, y presentar a las personas juzgadoras como servidoras y servidores públicos cercanos, sensibles y comprometidos con las realidades de cada comunidad.Boletín Oficial

Magistrado Juan Carlos Moreno Guillén Sostiene Encuentro con Sectores Sociales
Artículo anterior
Personal Médico Señala Carencias en el Hospital Regional de Mapastepec
Artículo siguiente
Convoca ERA a Fortalecer la Atención Integral en 12 Municipios Prioritarios de Chiapas
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Decretan home office el 30 de junio por partido de México en CDMX

Al Instante staff - 0
Decretan home office el 30 de junio por partido de México en CDMX; suspenden clases en escuelas públicas y privadas La medida aplica en la...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Viernes 26 de junio 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Delmy Celebra su Aniversario de Oro

Al Instante staff - 0
Con una emotiva celebración, Delmy Yanira Alvarenga Flores, festejó sus 50 años de vida rodeada del cariño de familiares y amigos. La inolvidable velada...
Leer más
Cargar más
spot_img

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV