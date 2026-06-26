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Personal Médico Señala Carencias en el Hospital Regional de Mapastepec

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*Denuncian Desabasto de Medicamentos y Equipamiento.

Mapastepec, Chiapas; 25 de Junio de 23026.- Trabajadores del Hospital Regional de Mapastepec informaron que se mantienen laborando bajo protesta, debido a diversas carencias que, aseguran, afectan de manera directa la atención médica que se brinda a la población.
A través de un pronunciamiento público, el personal señaló que el nosocomio enfrenta falta de recursos humanos, insumos médicos y equipo básico, lo que complica la atención oportuna de los pacientes y aumenta la carga de trabajo diario.
Entre las principales denuncias destacan el desabasto de medicamentos y material médico, así como la operación del hospital con personal incompleto, situación que obliga a médicos, enfermeras y demás trabajadores a redoblar esfuerzos para cubrir la demanda de servicios.
Asimismo, reportaron la carencia de equipos médicos y electromédicos necesarios para la atención de pacientes, lo que limita la capacidad de respuesta en casos que requieren monitoreo o tratamientos especializados.
También señalaron la falta de ambulancias en funcionamiento, ya que una de las unidades se encuentra fuera de servicio, lo que dificulta el traslado de pacientes a otros centros hospitalarios cuando se requiere atención urgente.
Pese a estas condiciones, los trabajadores aseguraron que continúan brindando atención con profesionalismo y compromiso hacia los usuarios del sistema de salud. EL ORBE / Martha Guillén

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