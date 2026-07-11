IEPC Chiapas Aprueba Redistribución de Financiamiento Público a Partidos

*Repartirá más de 75 Mdp a 7 Institutos Políticos.

Tuxtla Gutiérrez, Chis.;10 de Julio.- El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas aprobó la redistribución del financiamiento público de partidos políticos para actividades ordinarias permanentes que comprende el período de julio a diciembre del ejercicio 2026, luego del registro de tres nuevos partidos políticos locales.

La consejera Gloria Esther Mendoza Ledesma, presidenta de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas, explicó que el monto total a redistribuir en el período referido es de 75 millones 164 mil 532 Pesos.

Para los partidos políticos con acreditación y registro previo se calcula de acuerdo con el porcentaje que mantenían respecto de los recursos previamente distribuidos.

Los montos quedaron de la siguiente manera:

*Partido Acción Nacional (PAN), 5 millones 116 mil 480 Pesos

*Partido Revolucionario Institucional (PRI), 7 millones 545 mil 311 Pesos

*Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 12 millones 493 mil 816 Pesos

*Partido del Trabajo (PT), 8 millones 219 mil 915 Pesos

*Partido Movimiento Ciudadano (MC), 5 millones 612 mil 390 Pesos

*Partido Morena, 22 millones 207 mil 913 Pesos

*Partido Redes Sociales Progresistas Chiapas, 9 millones 458 mil 832 Pesos

En el caso de los partidos de reciente registro, Movimiento de Esperanza de Chiapas, Conciencia Humana y Fuerza Chiapaneca, 1 millón 503 mil 290 Pesosa cada uno.

La consejera presidenta Marina Martha López Santiago y las consejeras electorales integrantes de la citada comisión, Helena Margarita Jiménez Martínez y Teresa de Jesús Alfonso Medina, destacaron que ese ejercicio no representa un aumento al financiamiento público aprobado para este ejercicio anual.

Se trata, expusieron, de la redistribución del mismo financiamiento público en cumplimiento de una obligación constitucional, así como del reconocimiento legal de los nuevos institutos políticos, que es una medida que busca garantizar condiciones de equidad y que las prerrogativas asignadas puedan ejercerse de manera licita y transparente.Sun