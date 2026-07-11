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Asiste ERA a Ceremonia Conmemorativa del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.

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*- El Gobernador Atestiguó la Destrucción de más de 25 mil 127 Piezas de Material de Guerra.
*- Destacó que la Estrategia de Seguridad en Chiapas Contribuye a Construir la Paz.

Junto al comandante interino de la Séptima Región Militar, Antonio Ramírez Escobedo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar atestiguó la destrucción de más de 25 mil 127 piezas de material de guerra, entre armas cortas y largas, cartuchos, casquillos, cargadores y ojivas, en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.

El mandatario destacó que la atención a las causas y la destrucción de armas de fuego fortalecen la estrategia de seguridad en Chiapas, al tiempo que contribuye a construir la paz.
Por su parte, el comandante interino de la Séptima Región Militar señaló que esta jornada refrenda el compromiso de las instituciones con la seguridad y el Estado de derecho. Boletín Oficial

Asiste ERA a Ceremonia Conmemorativa del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego.
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