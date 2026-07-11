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Denuncian Presuntas Irregularidades en Proceso de Adolescente Acusado de Violación

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Tapachula Chiapas 10 de julio de 2026.- Con pancartas y consignas frente al Centro de Internamiento para Adolescentes, familiares, amigos y compañeros de escuela de Josué Manuel Robero Barrera se manifestaron para exigir justicia y denunciar presuntas irregularidades en el proceso penal que enfrenta el menor de 15 años, acusado del delito de presunta violación en agravio de una adolescente con quien tiene parentesco familiar.

Durante la protesta, la madre del adolescente, Leidy Carmela Barrera Vázquez, aseguró que su hijo es inocente y afirmó que cuentan con fotografías, videos, listas de asistencia, testimonios de maestros, compañeros y vecinos que, sostiene, acreditan que el 12 de mayo de 2026, alrededor de las 16:00 horas, el menor se encontraba en clases y no en el lugar donde presuntamente ocurrió el hecho. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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