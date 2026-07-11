Producción de Coco, una Alternativa de Supervivencia Para Campesinos de Acapetahua

Tapachula, Chiapas; 10 de Julio de 2026.- La reconversión productiva impulsada por el programa Sembrando Vida está transformando el campo en las zonas bajas de Acapetahua, donde antiguos potreros y parcelas dedicadas a la milpa de autoconsumo ahora albergan plantaciones de coco y cacao,los cuales representan una alternativa rentable para decenas de familias campesinas.

Uno de los casos más representativos es el de José Manuel Ordóñez, quien asegura que el cambio de cultivos ha mejorado significativamente las condiciones económicas de su familia, al pasar de actividades con bajos rendimientos a una producción con mayor demanda en el mercado.

“Antes todo era potrero y milpa, ahora cambiamos de cultivo y ya vemos resultados, antes lo que había era pobreza”, expresó el productor, quien destacó que la siembra de coco ha comenzado a generar ingresos constantes.

Actualmente cuenta con 300 palmeras establecidas, de las cuales entre 35 y 40 ya se encuentran en producción. La expectativa es que en los próximos tres años alrededor de 250 árboles alcancen su etapa productiva, con un rendimiento estimado de entre 60 y 80 cocos por palma en cada corte.

Uno de los mayores avances ha sido la facilidad para comercializar la cosecha. A diferencia de años anteriores, hoy los compradores llegan directamente a las parcelas para adquirir el producto, el cual se vende en aproximadamente 10 Pesos por pieza y permite realizar cortes periódicos, generando ingresos de manera continua, dijo.

El éxito de estas plantaciones también se atribuye al acompañamiento técnico que reciben los productores en el Centro de Aprendizaje Campesino (CAC), donde cerca de 20 agricultores elaboran biofertilizantes e insumos naturales para proteger los cultivos y reducir el uso de agroquímicos.

Entre las prácticas que aplican destaca el uso del caldo sulfocálcico, preparado con cal, ceniza y azufre para prevenir plagas como la «roña», además del biofertilizante Súper Magro, empleado para fortalecer el desarrollo de las palmeras y mejorar la fertilidad del suelo.

Los productores estiman que, con el crecimiento de las plantaciones, podrán mantener cosechas durante todo el año, fortaleciendo la economía familiar y consolidando un modelo de producción sustentable.

Para este productor, la experiencia demuestra que la reconversión agrícola ha cambiado la vida de muchas familias de Acapetahua, al convertir tierras antes destinadas al pastoreo en parcelas productivas que hoy generan empleo, ingresos y mejores oportunidades para permanecer en el campo. EL ORBE/Nelson Bautista