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Fallece el Párroco Isidro Muñoz, Sacerdote de la Diócesis de Tapachula

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*Fue Director del Colegio “Miguel Hidalgo”.

Tapachula, Chiapas; 10 de Julio de 2026.- La comunidad católica de Tapachula y el Soconusco se encuentra de luto tras el fallecimiento del presbítero Isidro Muñoz Robledo, sacerdote de la Diócesis de Tapachula y reconocido por dedicar gran parte de su vida al servicio pastoral y a la formación de miles de jóvenes desde el Colegio “Miguel Hidalgo”.
La Diócesis de Tapachula confirmó su fallecimiento este viernes mediante una esquela difundida en sus medios oficiales. Hasta el momento no se ha informado de manera oficial la causa de su muerte.
El padre Isidro fue una de las figuras más apreciadas dentro de la Iglesia Católica en la región.
Durante cerca de 8 años estuvo al frente de la dirección del Colegio “Miguel Hidalgo” de Tapachula, institución desde la que contribuyó a la formación académica, humana y espiritual de varias generaciones de estudiantes, quienes hoy lo recuerdan por su disciplina, sencillez y cercanía con alumnos, docentes y padres de familia.
Además de su labor educativa, desarrolló un amplio ministerio sacerdotal en la Diócesis de Tapachula, acompañando a numerosas comunidades y promoviendo los valores del Evangelio a través de su servicio pastoral.
Según datos de las personas que estuvieron cercanas al párroco, falleció este viernes a las 4 de la mañana, aproximadamente, se realizó una misa de cuerpo presente en la iglesia Jesús de la Buena Esperanza, posteriormente fue trasladado al Colegio “Miguel Hidalgo” donde además de realizar el santo Rosario, se le rindió un merecido homenaje, para luego ser trasladado al ejido El Águila de donde era originario y donde reposarán sus restos.
Descanse en Paz el Padre Isidro Muñoz Roblero. ELORBE/Martha Guillén

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