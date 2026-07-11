Padres de Familia Exigen Destitución del Director de la Secundaria Federal 4.

*- Denuncian Presuntas Irregularidades, Cobros Injustificados y Deterioro de las Instalaciones.

*- Exigieron que se Realice una Auditoría Contable y También una Asamblea General Para Rendición de Cuentas

Tapachula, Chiapas; 10 de Julio de 2026.- Madres y padres de familia de la Escuela Secundaria Federal Número 4 se manifestaron para exigir la destitución del director del plantel José Fernando de Jesús, como la realización de una auditoría contable y una asamblea general de rendición de cuentas, al denunciar presuntas irregularidades administrativas, cobros injustificados y el deterioro de las instalaciones escolares.

Respaldados por integrantes del comité del programa federal La Escuela es Nuestra (LEEN), los tutores señalaron que desde hace al menos seis años no se ha realizado una asamblea general en la que el Comité de Padres de Familia informe sobre el manejo de los recursos económicos. Ante esta situación, advirtieron que, de no obtener una respuesta, podrían bloquear los accesos y suspender actividades en el plantel.



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La inconformidad surgió tras el anuncio del cobro de 200 Pesos por concepto de «preficha» para estudiantes de segundo y tercer grado, cantidad que, aseguran, se pretende cobrar de forma adicional a la cuota de cooperación de 400 Pesos.Lorena Beatriz Ávila Madrid, madre de familia y tesorera del comité de La Escuela es Nuestra, explicó que los tutores no rechazan las aportaciones, sino la falta de transparencia en el manejo de los recursos.“Para los alumnos de nuevo ingreso entendemos el pago de ficha, pero quienes ya estudian en la escuela no deberían cubrir ese concepto. Lo único que pedimos es claridad y que las decisiones no se tomen sin consultar a los padres”, expresó.Asimismo, denunció que fue bloqueada de la página oficial de Facebook del plantel, después de solicitar una reunión para abordar el tema.También rechazó los señalamientos sobre un presunto desvío de recursos, al precisar que el presupuesto asignado al comité de La Escuela es Nuestra aún no ha sido ejercido y sigue el procedimiento establecido por el programa.Además de las observaciones financieras, los manifestantes denunciaron el abandono de la infraestructura escolar. Indicaron que varios talleres carecen de equipo y mobiliario, mientras que numerosas bancas se encuentran en malas condiciones, con estructuras metálicas expuestas que representan un riesgo para los estudiantes.A ello se suma una presunta plaga de garrapatas en las aulas, atribuida a la presencia de dos perros que permanecen dentro del plantel durante el horario de clases, situación que, afirmaron, ha obligado a suspender actividades en diversas ocasiones.Por su parte, Guadalupe Reyes Pérez, presidenta del comité de La Escuela es Nuestra, aseguró que la exigencia de los padres se centra en conocer el destino de los recursos obtenidos por cuotas escolares, la cafetería, quermeses, actividades internas y la venta de la cosecha de mango producida en la institución.“No somos revoltosos, únicamente queremos saber en qué se invierte el dinero. Hay madres de familia que llevan años en esta escuela y aseguran que nunca se ha presentado un informe financiero ni un corte de caja”, sostuvo.Al concluir la protesta, los inconformes entregaron un oficio a la Dirección de la secundaria solicitando formalmente una auditoría de los recursos administrados en ciclos escolares anteriores y la convocatoria inmediata a una asamblea general. También informaron que conservarán evidencias en video y audio del proceso y afirmaron que continuarán con sus acciones hasta obtener una respuesta de las autoridades educativas.Durante la protesta que los padres mantenían dentro del plantel, el Director se comprometió en regresar los 200 Pesos el día lunes a los tutores. EL ORBE/Nelson Bautista