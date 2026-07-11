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Yamil Melgar Reconoce la Vocación de Nuevos Profesionales de Enfermería

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*Asistió a la Graduación de la Escuela de Enfermería de Tapachula.

Tapachula, Chiapas.- El presidente municipal, Yamil Melgar, asistió como invitado de honor a la ceremonia de graduación de la Escuela de Enfermería de Tapachula, donde felicitó a las y los nuevos profesionistas por culminar una etapa de esfuerzo, dedicación y perseverancia.
En su mensaje, reconoció el respaldo de las familias y del personal docente, quienes fueron pieza fundamental para alcanzar este importante logro académico.

Durante su intervención, Yamil Melgar destacó que la enfermería es una de las profesiones más nobles y humanas, al representar vocación de servicio, conocimiento científico, sensibilidad y un profundo compromiso con la vida. Asimismo, exhortó a las y los egresados a desempeñar su labor con ética, empatía, calidad y calidez, privilegiando siempre el trato digno hacia las personas.
El Alcalde invitó a las y los nuevos profesionistas a construir su futuro sobre tres principios fundamentales: la preparación permanente, la disciplina y la pasión por servir.
Señaló que estos valores les permitirán fortalecer su desarrollo profesional, honrar el prestigio de su institución educativa y contribuir, con un profundo sentido humanista, al bienestar de la sociedad.
En la ceremonia estuvieron presentes la Dra. Guadalupe Mendicuti Alfaro, directora de la Escuela de Enfermería de Tapachula; José Andrés Velázquez Cabrera, subdirector académico; Mtro. Miguel Alberto Gómez Díaz, subdirector administrativo.
La secretaria de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Tapachula, MeyLyng Wong; además del Dr. Manuel de Jesús Villalobos Flores, director de Ciudad Salud; Dr. Alexis de la Cruz Álvarez; Dr. José Hiram Cetina Díaz; Dra. Mayra Georgina Vázquez Arévalo; MASS. Miriam Lizeth Rivas Dotor; Lic. Mercedes Martínez Manzo; Lic. Brenda Rubí Juárez García; Dra. Sonia Olarte Romero; E.E. Rita Morales Hernández; Dr. Luis Alejandro Sevilla Herrera; MASS. Azuceli López Arroyo y MASS. Alma Neri Mérida García, quienes atestiguaron este acto académico que marca el inicio de una nueva etapa profesional para las y los egresados. Boletín Oficial

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