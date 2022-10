Líderes Europeos y Aliados Condenan Anexión Provincias Ucranianas a Rusia

* Tratado Firmado por Putin.

Madrid. – Líderes europeos y aliados occidentales condenaron este viernes la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de anexionar a Rusia las provincias ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, haciendo caso omiso de las advertencias de los gobiernos occidentales y de la ONU, que cuestionan la validez legal de esta anexión.

La líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia (FdI), Giorgia Meloni, aseguró que, con esta acción, el presidente ruso demuestra «una vez más su visión neoimperialista al estilo soviético, que amenaza la seguridad de todo el continente europeo».

La declaración de anexión a la Federación Rusa de cuatro regiones ucranianas después del referéndum de farsa realizado bajo una violenta ocupación militar no tiene ningún valor legal y político», ha explicado, agregando que es una «violación de las reglas de coexistencia entre las naciones», según ha recogido la agencia de noticias AndKronos.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también se ha sumado a la condena de forma enérgica, asegurando en su perfil oficial de Twitter que es «una grave violación del Derecho Internacional y de la soberanía de Ucrania».

En esto último ha coincidido el primer ministro japonés, Fumio Kishida, quien ha hablado con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para trasladarle que Japón no reconocerá esta acción por parte de Moscú, ya que supone una «violación del Derecho Internacional», según ha recogido la agencia de noticias Kyodo.

Otro de los miembros del G7, Canadá, también ha reiterado que «el territorio de Ucrania sigue siendo Ucrania». «Los resultados de estos referéndums no son legítimos», ha dicho en su perfil oficial de Twitter el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Desde Europa, también se ha pronunciado el presidente polaco, Andrezj Duda, quien ha explicado que esta «desesperada» y «patética» acción por parte del Kremlin es una «derrota para aquellos que creen en el compromiso de Rusia» con la comunidad internacional, según ha recogido la agencia de noticias PAP.