Migrantes Tienen Convertido en Muladar el Parque Central de Tapachula

* Hacen sus Necesidades Fisiológicas en la Entrada de los Negocios.

Tapachula, Chiapas; 30 de Septiembre del 2022.- Extranjeros que han entrado en los últimos días de manera furtiva para evadir a las autoridades y tener que cumplir con lo que establece la ley, decidieron montar un campamento al aire libre en pleno centro de la Ciudad y utilizar la banquetas de los locales comerciales como baños públicos.

Manuel López, en voz de un grupo de comerciantes establecidos, dio conocer a EL ORBE, que los migrantes ocupan todos esos espacios para dormir, pero que dejan una gran cantidad de basura y hacen sus necesidades fisiológicas, y la peste, además de la contaminación ambiental, es insoportable.

Por lo mismo, trabajadores y propietarios de los establecimientos tienen que llegar por la mañana a lavar y desinfectar sus baquetas, paredes, áreas verdes, además de hacer lo mismo a los parques centrales, para que las heces fecales no se dispersen o los visitantes no queden embarrados.

Lo ideal es que las autoridades federales no permitieran el ingreso de esas personas al primer cuadro de la Ciudad y, en lugar de ello, los reubicaran a un especio temporal en donde no afecten a terceros mientras logran obtener sus documentos para seguir su camino, o sean deportados, dijo.

Esa lamentable situación, según dijo, no solo representa una mala imagen de toda esa zona comercial del municipio, lo que también les provoca severas pérdidas económicas, porque los turistas y consumidores locales ya no quieren llegar a ese punto de la Ciudad, por la presencia de los migrantes.

Además, que los indocumentados piden dinero a las personas que aún se atreven a llegar por ahí y, si en caso no les dan, se enfurecen y se tornan muy violentos.

De esa misma forma responden, según su versión, cuando se les pide que deben retirarse de ahí porque van a desinfectar todo para poder abrir los locales.

Por eso hizo un llamado a las autoridades federales para que se retomen los operativos migratorios de antaño, para que las personas que no puedan acreditar su legal estancia en el país, sean repatriadas, tal y como lo establece la ley mexicana. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello