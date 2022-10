Anta el Descenso en Casos de COVID-19, Disminuyen Servicios Funerarios en Tapachula

* Al Cese de la Pandemia.

Tapachula, Chiapas; 30 de Septiembre del 2022.- Comparado a lo acontecido el año pasado y de acuerdo a las estadísticas actuales, el número de servicios por fallecimientos que ha dado el Grupo Funerario Imperial, en Tapachula, ha bajado mucho, al grado de que en lo que va de todo el 2022, sólo han atendido unos 110 casos.

El director de esa empresa, Manuel Chacón, dijo en entrevista con rotativo EL ORBE, que dentro de esos fallecimientos, al menos en lo que a su empresa compete, no han dado ningún servicio por Covid-19 en estos meses, ya que el último registrado fue en el mes de Febrero.

Las causas más frecuentes han sido por diabetes, hipertensión, cáncer y problemas respiratorios o cardiacos en su mayoría asociados con la obesidad, añadió. En cuanto a las edades, dijo que normalmente esos fallecimientos han sido en personas de 50 años en adelante.

Agregó que, en reunión celebrada recientemente en Guadalajara y en la que participaron como agencia funeraria, se habló sobre lo que viene a futuro y lamentablemente el panorama no es alentador, ya que de acuerdo a los pronósticos, esa industria tendrá un aumento del 8 por ciento anual, por la aparición de nuevas enfermedades.

En ese análisis, no descartó que se presenten nuevas pandemias, por lo que se recomendó ampliamente a la población procurar una vida sana, con una buena alimentación, y tratar de llevar una mejor calidad de vida para estar preparados y soportar lo que venga, o ser lo menos propensos a los nuevos males.

La sociedad se debe ir adaptándose a los cambios para poder enfrentar cualquier problema de salud, y de esa forma pueda resistir a cualquier enfermedad, indicó.

Abordaron también el tema de aquellas personas que fallecen en otro país y requieren de ser repatriados, porque hoy en día -a veces- se llevan hasta 45 días para resolver el traslado, y con la interconexión de agencias funerarias, este podría hacerse lo más pronto posible. EL ORBE / Nelson Bautista