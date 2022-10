Seis de Cada Diez Transportes de Carga en Tapachula son “Piratas”

*Organizaciones Exigen Sancionar a Infractores.

Tapachula, Chiapas; 30 de Septiembre del 2022.- Aún cuando ya son cientos o quizá miles de unidades del transporte de carga en la comunidad y en los municipios aledaños, seis de cada diez unidades que prestan ese servicio tienen irregularidades, conocidos como «piratas», pero la Delegación local de la Secretaría de Movilidad ni siquiera se ha enterado, o eso hace suponer a sus superiores.

Jorge Hernández, transportista de la Unión de Camionetas de Carga, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que se encuentran en una mala situación «porque ha aumentado el pirataje y ya son más que los legales, los que pagamos nuestro impuestos caros. No sabemos si el mismo gobierno lo permite, pero las autoridades no hacen ni les dicen nada».

Hay días en que de plano la impunidad, el cinismo y la corrupción rebasan los límites de la imaginación, De acuerdo a su versión, a veces por cada camión legal de carga, hay 30 irregulares operando.

Dejó en claro que todos esos son los que no tienen placas de circulación ni concesión; además de no pagar impuestos, «y por eso nosotros decimos que quién sabe a qué se basan, porque no los paran las autoridades».

La ilegalidad se ha apoderado de esta región de Chiapas, «porque son solamente propietarios de un vehículo y prestan el servicio. Eso representa una competencia desleal, y a veces no sacamos ni para la comida».

Al hacer un balance de los resultados de que los funcionarios -por alguna razón que todos imaginan- han dejado de hacer sus responsabilidades y aún así cobran sus salarios, reveló que ahora obtienen alrededor del 30 por ciento de lo que percibían por sus actividades y el resto se lo quedan los que están fuera de la ley, «porque, si antes hacíamos unos 10 o 12 viajes, ahorita son 2 o 3 a la semana, o no hacemos nada».

Para aquellos que hacen como que no se dan cuenta, apuntó, «hay muchos que se dedican al transporte a otros Estados, pero con placas particulares. No sé por qué los dejan transitar en las carreteras y cargar en la ciudad. Por eso nosotros estamos mal».

Ante los constantes gasolinazos de los últimos años, indicó que han tratado de cobrar un poco más, pero que los clientes solo llegan ante ellos a preguntar sus tarifas y se van, porque lo consideran caro.

«Sin embargo, son 4 litros de gasolina por cien pesos. No nos da. El aceite que echaba al motor era el más barato de 50 pesos el litro y ahora ya cuesta 118, entonces, ¿a dónde vamos a parar?, además de lo caro de de las refacciones, talleres, llantas y servicios, sin contar los altos impuestos que pagamos y hasta nos obligan a pagar seguros del vehículo para poder trabajar», puntualizó. EL ORBE / JC