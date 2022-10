Sector Empresarial de la Región Reciente la Severa Inflación Económica Global

*Afectadas el 70% de las Empresas Establecidas.

Tapachula, Chiapas; 30 de Septiembre del 2022.- La supuesta reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la región del Soconusco, supuestamente por tratarse de una zona fronteriza, no fue de beneficio general, sino solo para unos cuantos y en algunas actividades.

Así lo consideró Walter Orozco, representante de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Tapachula, quien en entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que en algunos casos resultó al contrario, pues hay empresas que compran con proveedores, digamos de la Ciudad de México, y les facturan con el 16 por ciento de impuesto, y aquí en Tapachula, a la hora de vender, lo tienen que hacer con el 8 por ciento.

Asimismo, se refirió a la inflación, que asegura lacera a todos los sectores, principalmente a los más vulnerables, pero que en el caso del sector empresarial, también les afecta por el decreciente poder adquisitivo de las familias, «porque cada son perjudicadas severamente ya que, de acuerdo a las cifras en el comercio, ya ni siquiera pueden adquirir los productos de la canasta básica».

Insistió que la inflación es un fenómeno que afecta a todos en general. En el caso de los empresarios, recalcó que buscan las maneras de cómo «capear el temporal», pero que al final de cuentas no se puede porque la inflación es en todos los productos.

El problema de salud por el Covid-19, que se vivió de manera mundial, ha sido uno de los factores para que la economía se mantenga estancada y hoy se acentúa por la inflación, que no respeta estatus social, consideró.

Como sector empresarial, recalcó, buscan la manera de sacrificar algunas cosas para que no les afecte tanto. Sin embargo, al final la economía familiar si ha sido impactada, por lo que deben subir los precios a sus productos.

Calculó que esa problemática está afectando a un 70 por ciento de las empresas establecidas, con tendencia a ser cada día peor. EL ORBE / Nelson Bautista