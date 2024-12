Transferirán a «El Mayo» Zambada a Nueva York

*Reclamado por Tráfico de Fentanilo.

Ciudad de México, 5 de Septiembre.-La jueza Kathleen Cardone, del Distrito Oeste de Texas, aceptó el traslado de Ismael «El Mayo» Zambada de la cárcel de El Paso, Texas, donde se encuentra, a una en Nueva York, siempre y cuando la defensa del fundador del Cártel de Sinaloa acepte que no se opone al traslado.

La jueza Cardone, quien apenas el miércoles había rechazado el traslado de «El Mayo», emitió su aceptación luego de que el fiscal para el Distrito Oeste de Texas, en El Paso, informara que «la Corte del Distrito Este de Nueva York (EDNY) ha comenzado el proceso para transportar al acusado del Distrito Oeste de Texas al EDNY, en virtud de un auto. El acusado no se opone a ser transferido o transportado al EDNY, en virtud de un auto».

Sin embargo, considerando que hasta ahora la defensa de «El Mayo» se oponía al traslado, la jueza señaló que «para evitar cualquier duda, la defensa tiene que notificar, por escrito, que en efecto no se opone al traslado».

Cardone dio a la defensa hasta las 12:00 de la tarde del viernes para presentar la notificación.

«El Mayo», detenido el pasado 25 de julio, enfrenta acusaciones en cuatro cortes de Estados Unidos, pero la de Nueva York fue actualizada en febrero de este año y es la única que menciona el tráfico de fentanilo, el potente opioide sintético que ha generado una grave crisis de muertes por sobredosis en Estados Unidos y que se ha convertido en el centro de la política antidrogas del país.

Si la defensa expresa que no se opone, el traslado de «El Mayo» sería inminente.

Zambada tenía prevista una audiencia en El Paso el 9 de septiembre que, con este anuncio, quedaría cancelada. Sun