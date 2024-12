Banqueros Piden Atender Reacción de Mercados

*Ante Reforma Judicial

Ciudad de México, 5 de Septiembre.-El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Julio Carranza, dijo que se debe atender la reacción que ha tenido el mercado en medio del proceso de aprobación de la reforma al poder judicial y evitar sorpresas en la economía.

«Evidentemente, la volatilidad del tipo de cambio quiere decir algo. Hay que atender lo que nos está diciendo el mercado. Eso no significa que México se vaya a detener, México va a seguir adelante. Este es un país muy grande. Tenemos una oportunidad demográfica que la tienen muy pocos países en el mundo», dijo.

Entrevistado después de la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera 2024, el presidente de la ABM dijo que el sector ha sido muy claro al apoyar una reforma judicial en el país; sin embargo, el Senado tiene que revisar varios aspectos que no han quedado claros y han inquietado a los empresarios.

«Vendrán las reglas secundarias en donde también se puede aprovechar para afinar muchos detalles. Es muy importante que siga habiendo esta apertura por parte de los legisladores y que se siga escuchando los riesgos que consideran los empresarios. Que escuchemos al mercado para que no vayamos después a tener sorpresas», dijo.

Sobre el tipo de cambio, el presidente de la ABM recordó que cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo el tipo de cambio estaba en 21 pesos y después bajó a 16.30 pesos, con lo cual el país tiene una gran fortaleza con un tipo de cambio flotante.

«El mercado es inteligente. Sabe lo que está pasando y reacciona en las cuestiones de indecisiones o análisis que se están haciendo en el Congreso, pero también tenemos que esperar a que llegue el nuevo gobierno y también queremos conocer su posición sobre lo que está pasando en el sistema judicial», dijo. sun