Demandan a Apple por Vigilar Dispositivos de sus Empleados

*A Través de las Cuentas iCloud.

Ciudad de México; 02 de Diciembre de 2024.- Un empleado de tecnología publicitaria de Apple, presentó una demanda en la que se le acusaba a la firma de Cupertino de monitorear a sus empleados a través de sus dispositivos personales.

De acuerdo con el medio Semafor, el empleado de Apple acusa a la firma de «espiar a sus trabajadores a través de sus cuentas personales de iCloud y dispositivos que no son del trabajo».

Según se dice en la demanda presentada ante el tribunal estatal de California, «los empleados de Apple están obligados a renunciar a su derecho a la privacidad personal y que la compañía dice que puede ‘realizar vigilancia física, por video y electrónica sobre ellos’ incluso cuando están en casa y después de que dejan de trabajar par Apple».

Esto, según señala Amar Bhakta, quien trabaja en tecnología publicitaria de Apple desde el 2020 y quien presentó la demanda, es parte de una larga lista de políticas de empleo de Apple y que violan las leyes de privacidad de California.

«Para los empleados de Apple, el ecosistema de Apple no es un jardín amurallado. Es un patio de prisión. Un panóptico donde los empleados, tanto en servicio como fuera de él, están sujetos al ojo que todo lo ve de Apple», señala la demanda.

¿Apple espía a sus empleados?

La demanda contra Apple señala que las políticas del fabricante presionan a los empleados para combinar su vida laboral con la personal.

Según la demanda, se le acusa a la compañía de exigir a sus empleados de usar únicamente dispositivos fabricados por Apple para trabajar. Además, en estos suelen poner información personal de iCloud y deben aceptar el uso de software que les brinda la compañía con el que tienen «la capacidad de ver prácticamente todo lo que sucede en ese dispositivo», señala Semafor.

«Si usa su cuenta personal en un iPhone, iPad o computadora administrado o propiedad de Apple, todos los datos almacenados en el dispositivo (incluidos correos electrónicos, fotos, videos, notas y más) están sujetos a búsquedas por parte de Apple», afirma la política confidencial de la compañía, según la demanda.

Por su parte, el medio citado informa que Apple a través de un comunicado negó las acusaciones: «Todo empleado tiene derecho a hablar sobre su salario, horario y condiciones de trabajo, y esto forma parte de nuestra política de conducta empresarial, sobre la que todos los empleados reciben formación anualmente», afirmó.

Hasta el momento, la compañía no ha brindado detalles de cómo actuara respecto a la demanda impuesta por Amar Bhakta, quien está respaldado por Chris Baker, un abogado que ha presentado una serie de demandas en contra de grandes empresas de tecnología como Uber.Sun