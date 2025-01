Envío de Crudo de Pemex a Cuba se Incrementó 86%

* Desde el Sexenio de AMLO.

Ciudad de México; 05 de Enero de 2025.- Al cierre del sexenio anterior, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, Petróleos Mexicanos (Pemex) casi duplicó los envíos de petróleo a Cuba, de acuerdo con el más reciente informe de la compañía estatal entregado a autoridades de Estados Unidos.

Desde julio de 2023, Gasolinas Bienestar, subsidiaria propiedad total de Pemex, adquiere crudo y productos petroleros de algunas de sus afiliadas para exportarlos a la República de Cuba.

«En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V., exportó un promedio de 31.3 mil barriles diarios de crudo y 2.9 mil barriles diarios de productos petroleros, por un monto total de 9.3 mil millones de pesos, unos 500 millones de dólares», apuntó la compañía hace dos semanas en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés). El reporte no detalla si Cuba pagó por esos energéticos.

La empresa había informado previamente que entre julio y diciembre de 2023 sus exportaciones diarias a la isla rondaban 16 mil 800 barriles diarios de petróleo y 3 mil 300 barriles diarios de derivados.

En el caso del crudo, las exportaciones se incrementaron en 86%, mientras que las de productos petroleros se redujeron en 12%.

En el último semestre del año pasado Cuba presentó problemas por desabasto de energéticos, e incluso se reportaron apagones frecuentes por la falta de combustibles para generar electricidad.

El gobierno de AMLO reconoció que estaba enviando energéticos a la isla, pese al bloqueo histórico de Estados Unidos, y ha reforzado sus medidas en contra de las empresas que hagan negocios con el gobierno cubano.

Pemex, empresa mexicana que emite deuda financiera en Estados Unidos, argumenta que cumple con la legislación aplicable.

«Estas ventas representaron 2.9% del total de las exportaciones de crudo y 1.5% del total de las exportaciones de productos petroleros, respectivamente. Las ventas de Gasolinas Bienestar, S.A. de C.V. se realizan bajo contratos denominados en pesos a las tasas de mercado vigentes. Contamos con procedimientos para garantizar que dichas ventas se lleven a cabo en cumplimiento con la legislación aplicable», informó la petrolera a la SEC.

Trato polémico.

No es la primera vez que EL UNIVERSAL informa sobre estas acciones del gobierno anterior, mismas que Pemex no ha transparentado por completo.

La Universidad de Texas, que ha dado seguimiento a este caso, estima que las exportaciones de México al gobierno de Miguel Díaz-Canel representan una cuarta parte de las necesidades de la isla, mientras que el resto lo provee Venezuela.

Esta situación ha generado problemas que la administración de Pemex negó en un posicionamiento durante septiembre de 2023. En ese momento, el Export-Import Bank de EU le habría cancelado un préstamo por 800 millones de Dólares, pero la petrolera negó la desactivación del crédito.

En octubre, Alicia Bárcena, titular en ese momento de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reveló que México enviaba petróleo a la isla y que se buscaba la forma de cobrarlo, declaraciones que generaron polémica.

En consecuencia, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador terminó por reconocer las transferencias de crudo.

El actual Gobierno Federal y la Dirección General de la petrolera, a cargo de Víctor Rodríguez Padilla, no se han pronunciado sobre los envíos. Sun