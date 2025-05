Trump Suspende Aplicación de Aranceles a la UE Hasta el 9 de Julio

*Avanzan Negociaciones Comerciales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que extenderá hasta el 9 de julio la pausa en la aplicación de aranceles a la Unión Europea, mientras prosiguen las negociaciones comerciales.

Trump señaló que tuvo una «muy agradable conversación» con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y refirió que atenderá su solicitud de extender el plazo original del 1 de junio, en declaraciones a la prensa antes de abordar el Air Force One.

El mandatario se mostró confiado en que los negociadores «se reunirán pronto para ver si podemos solucionarlo».

Von der Leyen anunció poco antes que tuvo una «buena llamada» con Donald Trump, dos días después de las amenazas del presidente estadounidense de imponer derechos aduaneros de 50% sobre las importaciones de la Unión Europea.

«Europa está dispuesta a que avancen las negociaciones de manera rápida y decisiva. Para llegar a un buen acuerdo, necesitaremos tiempo hasta el 9 de julio», declaró en la red social X. «La UE y Estados Unidos tienen las relaciones comerciales más importantes y estrechas en el mundo», añadió.

Donald Trump afirmó el viernes que no «buscaba acuerdo» comercial con la Unión Europea y amenazó con imponer derechos aduanales de 50% sobre las importaciones provenientes de ahí desde el 1 de junio.

La Comisión Europea, que negocia los acuerdos comerciales a nombre de la UE, reaccionó de inmediato con un reclamo de respeto de parte de Estados Unidos.

«La UE está plenamente comprometida y determinada a obtener un acuerdo que funcione para ambas partes», declaró el comisario de Comercio Maros Sefcovic en X, tras discusiones con el representante estadounidense de Comercio Jamieson Greer y el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

El comercio entre la UE y Estados Unidos «debe ser guiado por el respeto mutuo, no por amenazas. Nosotros estamos dispuestos a defender nuestros intereses», agregó.