Donald Trump Planea Duplicar los Aranceles al Acero Hasta el 50%

Se Despide del Gabinete de Trump Elon Musk; Lideró Recortes al Gasto Federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que planea aumentar los aranceles a las importaciones de acero del 25% al 50%, subiendo la presión sobre los productores mundiales de la aleación y prometiendo profundizar su guerra comercial.

«Vamos a imponer un aumento del 25%. Vamos a llevar del 25% al 50% los aranceles al acero en Estados Unidos, lo que asegurará aún más la industria del acero en Estados Unidos», dijo el mandatario en un mitin en Pensilvania.

Agregó que la medida entrará en vigor la próxima semana.

«Nadie va a eludir eso», añadió el presidente en el podio, ante trabajadores que llevaban puestos los cascos de seguridad y chaquetas con bandas reflectantes.

Más tarde, añadió que el aumento del arancel también se aplicaría a los productos de aluminio. «Nuestras industrias del acero y el aluminio se están recuperando como nunca antes», dijo Trump en una publicación en Truth Social.

Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump ha impuesto aranceles generalizados tanto a aliados como a adversarios, unas medidas que han sacudido el orden comercial mundial y agitado los mercados financieros.

También ha impuesto aranceles del 25% a productos específicos como el acero, el aluminio y los automóviles.

Tras el anuncio de nuevos aranceles, parte del público coreó «¡USA, USA!».

El presidente republicano también elogió la fusión que él mismo aprobó la semana pasada entre US Steel y su rival japonesa Nippon Steel, sobre la que aún se ha divulgado poca información.

«US Steel seguirá controlada por Estados Unidos», prometió Trump. Añadió que no habría despidos ni externalización de puestos de trabajo debido al acuerdo.

Una propuesta de venta de US Steel a Nippon Steel por valor de 14,900 millones de dólares suscitó anteriormente la oposición de republicanos y demócratas.

El expresidente demócrata Joe Biden bloqueó el acuerdo por motivos de seguridad nacional poco antes de dejar el cargo.

La duplicación de los gravámenes al acero y el aluminio intensifica la guerra comercial de Trump y se anuncia unas horas después de que acusó a China de violar un acuerdo con Estados Unidos para reducir mutuamente los aranceles y las restricciones comerciales para minerales críticos.

Espera Musk «seguir siendo amigo y asesor» de Trump tras su salida de DOGE

Washington. El millonario Elon Musk declaró este viernes que «espera seguir siendo amigo y asesor» de Donald Trump, durante la despedida que ofreció el presidente estadunidense en el despacho oval de la Casa Blanca al hombre que lideró los recortes del gasto federal.

«Espero seguir siendo amigo y asesor del presidente», declaró Musk a periodistas después de que Trump le entregó una llave de oro como obsequio al jefe de la red social X, Tesla y SpaceX, quien lideró la comisión de eficiencia gubernamental conocida como DOGE.

El multimillonario Elon Musk, que ha anunciado su salida del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), se ha negado este viernes a responder a una pregunta sobre un artículo del diario ‘The New York Times’ que le acusa de haber consumido todo tipo de drogas durante la campaña electoral del actual presidente, Donald Trump.

«¿Es el ‘New York Times’ la misma publicación que ganó un premio Pulitzer por informaciones falsas sobre el Russiagate?», ha cuestionado Musk en una rueda de prensa junto a Trump, en alusión a las acusaciones de interferencia rusa durante las elecciones presidenciales de 2016.

El multimillonario dijo: «Si hay algo que el presidente quiera que haga, estoy a su servicio», ha resaltado, agregando que el equipo que trabaja en DOGE «está haciendo un trabajo increíble».

«Este no es el final de DOGE, sino el comienzo», ha argüido durante su intervención, agregando que espera ver «con el tiempo» recortes en gastos gubernamentales de hasta un billón de dólares, una promesa que, sin embargo, no ha podido cumplir.

Trump, por su parte, ha asegurado que Musk ha tenido que hacer su trabajo «contra viento y marea». «Es una pena porque es un patriota increíble. La buena noticia es que el 90 por ciento del país lo sabe y lo aprecia, y realmente valora lo que ha hecho», ha sentenciado.

El magnate, que se ha deshecho en elogios al hablar del dueño del fabricante de vehículos eléctricos Tesla, ha asegurado que ha tenido que soportar «abusos, calumnias, mentiras y ataques escandalosos». «Él realmente ha cambiado la mentalidad de mucha gente», ha dicho, añadiendo además que Musk «no se va» del Gobierno, sino que «va a estar yendo y viniendo».

El multimillonario sudafricano anunció este miércoles el fin de su etapa como «empleado especial del Gobierno» estadounidense apenas un día después de que reconociera estar «decepcionado» con el proyecto de reforma fiscal de Trump al considerarlo insuficiente.