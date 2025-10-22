Trump Amaga con Imponer 100% de Aranceles a Nicaragua

La Medida se Debe a que Hace Negocios con China y Recibe Migrantes con Destino a EEUU

La Imposición de Aranceles se Aplicaría en 12 Meses Consecutivos

El gobierno de EU, bajo la administración de Donald Trump, evalúa la imposición de aranceles de hasta 100% a las importaciones provenientes de Nicaragua. También consideró la posible expulsión del país del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y EU (CAFTA-DR).

La Oficina del Representante Comercial de EU (USTR) presentó formalmente estas acciones, señalando que las políticas del gobierno nicaragüense limitan el comercio con empresas estadounidenses. Las medidas podrían aplicarse de manera inmediata o en un periodo de hasta 12 meses, tras un proceso de consulta pública que concluyó el 19 de noviembre de 2025.

El informe de la USTR identificó restricciones a la libertad religiosa, el debilitamiento del Estado de Derecho y limitaciones al derecho de propiedad. Además, registró que un porcentaje significativo de menores entre 10 y 14 años participa en actividades laborales en Nicaragua.

Expertos en economía advirtieron que los aranceles podrían afectar la competitividad de las exportaciones nicaragüenses y generar cierre de zonas francas, con impacto en el sistema de pensiones y en la actividad económica nacional.

Financiamiento chino en Nicaragua

Contexto: la presión estadounidense sobre Nicaragua se da en un contexto en el que el Parlamento de nicaragüense aprobó un préstamo de 57.4 millones de dólares otorgado por China Communications Construction Company Limited (CCCC) para la construcción de la planta eólica “La Mesita”. Este crédito se sumó a los 919.72 millones de dólares en financiamiento recibido de China durante 2024 para proyectos de infraestructura.

La presencia de empresas chinas se expandió también al sector minero. En los últimos dos años, el gobierno de Ortega y Murillo otorgó cerca de 30 concesiones mineras a compañías chinas, que abarcan casi 600,000 hectáreas. Entre ellas, Zhong Fu Development S.A. recibió 9,300 hectáreas en la Costa Caribe Sur, incluyendo áreas dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan.

Analistas internacionales señalaron que estos acuerdos forman parte de la estrategia de Beijing para fortalecer su influencia en América Central y diversificar sus inversiones en energía y minería.

Tensiones comerciales entre EU y China

La acción de Trump contra Nicaragua coincide con la escalada de la disputa comercial y geopolítica entre EU y China. Washington ha implementado aranceles y sanciones como respuesta a lo que considera prácticas económicas desventajosas y riesgos estratégicos.

China, por su parte, introdujo listas de entidades no confiables y controles sobre exportaciones de materiales críticos. Las disputas también incluyeron acusaciones de ciberataques y tensiones en el dominio marítimo.

El gobierno de EU promovió inversiones extranjeras en su infraestructura naval, mientras Beijing cuestionó actividades de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense que podrían haber afectado redes eléctricas y de transporte.

Futuro de las relaciones comerciales

Trump anunció su intención de negociar un acuerdo comercial con Xi Jinping durante la cumbre de APEC en Corea del Sur. El objetivo consistió en buscar un marco que permita equilibrar las relaciones económicas y estratégicas entre EU y China.

Especialistas anticiparon que las medidas sobre Nicaragua podrían convertirse en un precedente para otras naciones con vínculos crecientes con Beijing, en un contexto de competencia global entre las dos potencias.