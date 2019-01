Campaña Para Asegurar Vehículos Contra Daños

*Inicia UNTRAC.

*Entra en vigor disposición suspendida desde el Gobierno de Peña Nieto.

Tapachula, Chiapas; 10 de Enero.- Con la finalidad de beneficiar a las personas de escasos recursos económicos para que puedan asegurar sus automóviles nacionales y extranjeros, para que cumplan con la disposición de las autoridades que entró en vigor a partir del 7 de Enero, la UNTRAC puso en marcha una campaña de seguros contra daños.

El delegado estatal de la Unión Nacional Transportistas Campesinos (UNTRAC Chiapas), Fernando Unda Castañeda, explicó que este programa tiene por objetivo que las personas que se vean involucradas en alguna colisión, no pierdan su patrimonio y puedan, a través de la aseguradora, enfrentar el evento.

Desde el Gobierno de Enrique Peña Nieto surgió la disposición para todos los vehículos que circulen en las carreteras federales, los cuales deben contar con un seguro contra daños, pero el proyecto no encontró seguimiento y en la actualidad está siendo impulsado nuevamente.

El obstáculo que han encontrado es que no todas las aseguradoras les quieren dar cobertura a los carros de procedencia extranjera, también conocidos como chocolate, pero con las gestiones del líder nacional de UNTRAC, Salvador Rivera Castellón, hizo enlaces con una empresa nacional que aceptó brindarles el servicio y aceptar carros extranjeros, nacionales y motocicletas, explicó.

Unda Castañeda convocó a los interesados en acogerse a este proyecto para que acudan a sus oficinas ubicadas en la 7a. Avenida Norte, entre 13 y 15 Calle Oriente, o llamar al número celular 962-1088580, toda vez que en cualquier momento podrán iniciar los operativos e indicó que no es mala esta disposición gubernamental, toda vez que si se provoca un atropellamiento o un choque, hay cómo responder.

La cobertura que manejan es daños a terceros, y reiteró su llamado a las personas para estar protegidos, además de darle mayor legalidad a sus unidades. EL ORBE/Rodolfo Hernández González