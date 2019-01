Caravana Migrante Abandona Tapachula y se Instala en Huixtla

Tapachula, Chiapas; 19 de Enero.- Alrededor de tres mil migrantes que entraron ilegalmente a México el viernes, partieron caminando de Tapachula en la madrugada del sábado y llegaron al parque central de Huixtla, a unos 45 kilómetros de distancia, donde decidieron descansar para que en las próximas horas prosigan su viaje por la Costa de la Entidad.

El contingente decidió ocultar sus identidades y antecedentes penales, que eran requisitos para que el Gobierno Federal mexicano les otorgara una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH).

Tampoco aceptaron utilizar las instalaciones del estadio de futbol del municipio de Suchiate, el cual había sido habilitado como albergue temporal para recibirlos.

Su estadía en Tapachula la redujeron a unas cuantas horas, luego de que diversos sectores de la sociedad manifestaron su desacuerdo y, en términos generales, les retiraron la ayuda humanitaria con la que habían atendido a las caravanas anteriores.

Así, desde el mediodía del viernes hasta las cuatro de la mañana de este sábado, el centro de la ciudad de Tapachula se convirtió en un albergue público y el parque central en sanitarios. A su partida dejaron toneladas de basura y jardineras destruidas.

Sin embargo, a ese mismo lugar empezaron a arribar otros migrantes que durante las últimas horas han cruzado el río Suchiate, que divide a México de Guatemala, luego de que la seguridad con policías federales y militares que se implementó en Octubre y Noviembre en esa zona para frenar el éxodo, fue cancelado.

Estos otros también pudieron atravesar los municipios de la frontera sur sin contratiempos. Detrás de ellos, miles de extranjeros de diversas nacionalidades recorren Guatemala en busca de llegar a los límites con Chiapas y cruzar de la misma manera.

Muchos de ellos traen consigo sus identificaciones y aceptarán la propuesta del Gobierno Federal de obtener su TVRH, para quedarse a radicar en cualquier parte de México; aunque la gran mayoría trae en mente desechar ese ofrecimiento.

El reporte de organizaciones defensoras de los derechos humanos es que, en la noche del sábado habían alrededor de mil 500 personas en el parque central de Tecún Umán, en Guatemala, pero que seguían llegando más.

Se Desploma la Economía y el Turismo.

De acuerdo al Vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la región, Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, son lamentables las condiciones en las que los migrantes, que han llegado en las últimas horas, han dejado al centro de la ciudad.

En entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, dijo que hay una realidad que nadie puede ocultar, que es el hecho de que la población, al enterarse que ya llegó la caravana a Tapachula y han tomado al Parque Central como albergue y baño público, en el que no respetan las normas y leyes, deciden ya no llegar al primer cuadro de la ciudad.

Luego de hacer un recorrido por ese lugar en compañía de otros empresarios locales, indicó que la parte de atrás de la Pérgola y del Teatro Techado, fue utilizado como sanitario y quedaron las heces fecales; mientras que las fuentes para bañarse y el Kiosco y otros, como tendero de ropa.

Recordó que el año pasado, la sociedad de Tapachula unió esfuerzos con algunos párrocos para dar alimento, agua, ropa y otras cosas a la primera caravana que llegó en Octubre.

Sin embargo, dijo que los que recién llegaron tienen actitudes agresivas, groseros e irrespetuosos, a sabiendas de que el Gobierno Federal y los organismos de derechos humanos los protegen de todo.

Ante ello, dijo que la sociedad les ha retirado el apoyo, e incluso, hay una sicosis porque relacionan a ese tipo de extranjeros con los altos niveles de inseguridad en la región.

Hizo referencia que son muy distintos de aquellos 90 salvadoreños que, durante el tiempo en que estuvieron en Tapachula mientras esperaban el resultado de su solicitud de refugio, llegaban todos los días durante el izamiento de la bandera en la plaza central, se formaban y muy respetuosamente guardaban el honor al Lábaro Patrio, y después se ponían a limpiar las calles.

“Este viernes vimos con mucha tristeza que miles de hondureños se apropiaron del centro de Tapachula, izaron sus banderas y cantaron triunfantes su himno, retadores hacia un pueblo chiapaneco que se encuentra en estado de indefensión contra ellos por la sobreprotección de las propias autoridades”, apuntó.

A su vez, advirtió que ese empoderamiento que le está dando el propio Gobierno mexicano a los extranjeros que entran ilegalmente al país, que violan su soberanía y pisotean sus leyes, podría ser contraproducente a corto y mediano plazo, “y ojalá no lo vayamos a lamentar”.

Gálvez aprovechó para denunciar que al menos 10 grupos conformados por cuatro supuestos migrantes cada uno, presentaron actitudes sospechosas en las últimas 72 horas en la ciudad.

Explicó que estos presentan fisonomías distintas al resto de la caravana, pues son de tez blanca, tatuados en su mayoría, con ropa y calzado fino, cortes de cabello estilizado y portan Smartphones (teléfonos inteligentes), quienes recorren lentamente y de manera organizada las calles de la ciudad.

Por sus actitudes, dijo que hay la sospecha que en realidad están haciendo un estudio del comercio establecido en Tapachula y de la economía en el municipio, y recordó que grupos del crimen organizado centroamericano mantienen en zozobra a aquellos países con delitos como el de la extorsión, los asaltos y el secuestro.

Con todo ello, reveló que esta caravana ha provocado la caída en las ventas en alrededor del 50 por ciento en menos de una semana.

También dio a conocer que el transporte urbano reportó que disminuyó en alrededor del 70 por cierto los servicios solicitados hacia el centro de la localidad, a partir de que llegaron los migrantes.

Hizo una reflexión al señalar que los más de 6 mil turistas guatemaltecos que arriban a Tapachula y a los municipios aledaños diariamente con Tarjeta de Visitante Regional (TVR) dejan una derrama de 63 Centavos por cada Peso que circula en la región, según les confirmó la Secretaría de Economía.

Pero, en el momento en que entraron los primeros migrantes de la caravana manera ilegal, la llegad de turistas a la ciudad disminuyó en hasta 70 por ciento y con una inercia a la baja.

Confirmó además que, desde el jueves, las plazas comerciales y tiendas departamentales, reportaron una baja considerable en sus ventas, solamente comparables a las que ocurrieron durante los bloqueos carreteros de años anteriores.

“La economía en el Soconusco se está contrayendo por la presencia de la caravana y eso no se puede ocultar. Es un error que el Gobierno permita que esas miles de personas entren al país de manera ilegal, porque la seguridad y la estabilidad social están de por medio”, indicó.

2 Mil en el Puente ‘Rodolfo Robles’.

Al cierre de la edición, en la noche de este sábado, habían cerca de 2 mil migrantes en el Puente Internacional ‘Rodolfo Robles’, que buscarían también enlistarse en ese programa.

Aunque, la gran mayoría de los integrantes de esa caravana que partieron de manera simultánea desde Honduras y El Salvador han optado por cruzar el río fronterizo y eludir a las autoridades.

Aun así, elementos de la Armada de México preparan en ese lugar los alimentos para todos esos extranjeros que han decidido entrar legalmente a territorio nacional, mientras que otras dependencias federales elaboran una cantidad similar para complementar lo requerido.

Según informaron, hay la intención de que en las próximas 48 horas se entreguen poco más de TVRH, para que los migrantes puedan, desde ese momento, trasladarse a cualquier parte de México, ponerse a trabajar y vivir sin que nadie los moleste.

En el acto estuvo además el director general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud federal, Alejandro Svarch, quien detalló los apoyos que, asegura, se están dando a los migrantes.

Por otro lado, autoridades locales informaron que, de los primeros tres mil que partieron de Tapachula, unos 500 había decido quedarse en la ciudad y, temporalmente, en el parque central, a dónde empezaron a llegar otros connacionales.

El secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, también estuvo en Tapachula y Suchiate, para verificar que los módulos de atención a los migrantes estuvieran operando sin contratiempos, aunque no se permitió preguntas relacionadas al desabasto de medicamentos en la entidad y la situación de los adeudos a los trabajadores.

Mientras que el representante de la Misión México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Christopher Gascón, hizo un llamado a los migrantes para acepten realizar su trámite migratorio y con ello puedan garantizar su estatus, incrementar su seguridad, gozar de sus derechos y poder permanecer en México.

México no Hace Nada Para Frenar las Caravanas: Trump.

Luego de que la punta de la caravana decidió dejar Tapachula para seguir su camino rumbo al interior del país, pero que detrás de ellos vienen muchos más, el presidente estadounidense, Donald Trump, reaccionó con mensajes en sus cuentas personales.

En esos espacios criticó a México “por no hacer nada” para detener la caravana de migrantes centroamericanos, que se cree tienen dos intenciones.

La primera, conformados por aquellas familias en extrema pobreza que decidieron presentar sus documentos para alcanzar los beneficios de la TVRH; y la otra y más grande, la de vivir en el anonimato y tratar de sobrevivir en alguna parte de México o, si se puede, llegar a los Estados Unidos.

“México está haciendo nada para detener la caravana que ahora está completamente formada y se dirige a Estados Unidos. Nosotros hemos parado las últimas dos. Muchos (migrantes) están todavía en México, pero no pueden atravesar nuestro muro, se necesitan muchos agentes fronterizos. Si no hay ningún muro, ¡No es fácil!”, afirmó Trump.

Sus críticas se dan mientras que el Gobierno mexicano ha dicho que respetará los derechos humanos de los migrantes, además de proporcionarles ayuda médica, una visa temporal y apoyo por si deciden quedarse en el país.

Por su parte, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén López, dio a conocer que esta semana se han registrado tres mil 51 personas de seis países para obtener la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias.

De ellos, uno es originario de Brasil; 302 de El Salvador; 184 de Guatemala; cuatro de Haití; dos mil 517 de Honduras, el 43 restante, de Nicaragua.

Entre los solicitantes de ese documento oficial, según dijo a los medios de comunicación que acudieron a una rueda de prensa celebrada en el municipio de Suchiate, hay 644 menores de cero a 17 años de edad de edad.

Advierte Honduras Sobre

Secuestro y Tráfico de Órganos.

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal de Honduras, informaron que criminales transnacionales secuestran a migrantes para el tráfico de órganos y trata de personas.

La advertencia se hizo durante una rueda de prensa encabezada por el director de la Policía Nacional, Orlín Cerrato; el director de la Policía Fronteras, Julián Hernández, y el titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rommel Martínez.

Ante los representantes de los medios de comunicación hicieron un llamado a la población en general a estar alertas ante los riesgos que enfrentan las personas que deciden tomar la ruta migratoria de manera irregular, porque con ello se exponen -según dijeron- a una serie de peligros que atentan contra su integridad física o sus vidas.

Se cree que las caravanas de migrantes están siendo utilizadas para esos y otros delitos, incluso, pudieran viajar en esos grupos de personas gente relacionada al crimen organizado o con antecedentes penales. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello