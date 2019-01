Protestan por Desabasto en Tiendas Comunitarias de Diconsa

*Habitantes de Zonas Rurales.

Tapachula, Chiapas, 23 de enero.- Representantes de tiendas comunitarias de Diconsa realizaron una protesta en el almacén de esta ciudad, inconformes por el desabasto de productos de primera necesidad y los altos precios que les están manejando.

Uno de los representantes de los inconformes, Ultiminio Morales Roblero, del Consejo de Control de Vigilancia de la tienda comunitaria 84 del ejido Congregación Zaragoza, de este municipio, dijo que las tiendas están semi vacías, como consecuencia que no habido surtimiento de maíz, maseca, azúcar, arroz, frijol, entre otros, que padecen desde la entrada del gobierno de Andres Manuel López Obrador.

Señaló que el desabasto se ha originado porque el almacén central de esta ciudad está vacío, porque el nuevo subgerente de Diconsa, Andrés Iván López Moreno, no ha realizado el surtimiento y las consecuencias las están pagando los habitantes de las diversas comunidades, sobre todo porque no pueden venir a cada rato a la ciudad a realizar sus compras.

Otra de las problemáticas es que los precios están bastante elevados, con lo que esa tienda del gobierno federal está perdiendo su esencia de beneficio social, ya que actualmente sale más barato comprar en cualquier lugar que en las tiendas comunitarias.

Puso como ejemplo el precio del azúcar que en las tiendas particulares compran el paquete en 130 pesos, mientras que en Diconsa está en 165 pesos, lo mismo sucede con los otros productos de la canasta básica.

Morales Roblero indicó que a la protesta acudieron los representantes de 20 tiendas comunitarias y en caso de no tener una respuesta positiva a sus planteamientos, se verán en la necesidad de realizar una protesta más drástica hasta hacerse escuchar.

LOS ACUERDOS

Tras varias horas de diálogo en la sala de juntas de la Unidad Operativa Tapachula de Diconsa, Roberto Mejía Velázquez, presidente del Consejo; Rocío Adriana Méndez López, secretaria; Timoteo Mérida Ventura, tesorero; Rafaela Adalid Arena Monzón, vocal de transporte, y representantes de las tiendas comunitarias del Almacén Rural Tapachula, llegaron a diversos acuerdos, entre ellos que el surtimiento de las tiendas comunitarias empezará a normalizarse a partir del 27 de enero 2019, además darán seguimiento al asunto de los precios de los productos de la canasta básica.

Se canceló el acuerdo de la minuta de trabajo de fecha 17 de enero del 2019, donde se programó la primera asamblea ordinaria para el 25 de enero, a las 10:00 horas en el Almacén Rural Tapachula, se reprogramó para el 16 de febrero a las 10:00 horas en el mismo lugar.

Se tomó el acuerdo que Luis Alfonso Santeliz Roblero será removido del Almacén Rural Tapachula, entre otros acuerdos, con los que finalmente se dio por concluida la protesta. EL ORBE / Rodolfo Hernández González