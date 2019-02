Cafetaleros de Tapachula con Agenda Apretada

*“Siempre queremos ganar”: Guillermo Clemens

Tapachula.- Cafetaleros de Tapachula tiene una semana ajetreada. Después de jugar ante Zacatepec apenas el sábado pasado, viajó la mañana de este martes rumbo a Hermosillo, Sonora, para enfrentar a Cimarrones dentro de la jornada 5 del torneo de Copa MX.

Del grupo 8 el líder es Chivas con 7 unidades, en segunda posición Cafetaleros con 3 unidades, por solo un punto de Cimarrones. Para los dirigidos por Luis Fernando Soto Garduño es fundamental obtener un buen resultado ante los sonorenses.

El delantero Guillermo Eduardo Clemens Antelo sabe de la importancia de este compromiso, por eso dice que hay que acostumbrarse a ganar, tanto los que están de titulares como los del segundo grupo; hay que tener esa competencia e ir a ganar, que no se note el cambio de los jugadores. “Claro, ganar siempre es bueno por el prestigio del equipo y eso hace que haya competencia interna y aparte, todos los jugadores siempre queremos ganar”.

Clemens Antelo, quien ha estado en varios equipos de la Liga de Ascenso, y en este torneo ya jugó ante Cimarrones, conoce muy bien al rival, por ello indicó que “aparte de que se conoce al rival, yo creo que nos va llenando de confianza en lo personal, y en lo grupal yo creo que hay que acostumbrarse a ganar”.

Sobre su participación en el equipo tapachulteco, el jugador nacido en Navojoa comentó que en el estado físico ha ido mejorando. “Los entrenamientos son intensos y eso me ha ayudado mucho a mí en lo personal, sobre todo en el ritmo de juego. Eso, al final de cuentas ayuda para aportar al equipo y si se gana, ganamos todos”.

El jugador sonorense tiene posibilidades de aparecer en la alineación ante Cimarrones. Respecto a esto, comentó que es importante generar esos minutos, “y si me toca participar, estaré preparado para tomar esa oportunidad y aportar para el equipo”.

Sin embargo, el equipo contrario también tiene lo suyo. “No hay equipo débil, todos tienen posibilidades, y nosotros también las tenemos, porque en este nivel profesional se puede esperar todo, con una actitud positiva como le entraremos nosotros. En lo profesional yo creo que ya no hay jugadores malos ni equipos débiles, simplemente el que salga enchufado, concentrado tiene más posibilidades”.

Por último, el delantero cafetalero pidió a la afición a que siga apoyando al equipo. “Que nos sigan apoyando, necesitamos de su apoyo en el estadio Olímpico”. EL ORBE/La Redacción