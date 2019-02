Realizan Tensas Elecciones Comunitarias en DICONSA

Policías Federales Resguardaron los Comicios.

Tapachula, Chiapas; 16 de Febrero.- Decenas de elementos de diversas corporaciones policíacas de los tres niveles de Gobierno tuvieron que vigilar este sábado el proceso ríspido de elección de los nuevos dirigentes de los Concejos Comunitarios de Diconsa en la región de la frontera sur.

Al final del día, los dos grupos que participaron en ese derecho democrático se pronunciaron ganadores y, por lo pronto, no se sabe que ocurrirá con esa problemática que se viene arrastrando desde hace varios años.

En todo ese tiempo ha habido marchas, plantones, toma de las instalaciones, retención de empleados y señalamientos de corrupción de funcionarios de esa dependencia.

Desde entonces, el Gobierno Federal se había comprometido a realizar profundas investigaciones y castigar a quienes resultaran responsables, pero todo quedó en promesa.

Las constantes protestas de los últimos días obligaron a que se convocara a una enésima elección en la que se contemplaba, habría un enfrentamiento civil.

Por lo mismo, el subgerente de la Unidad Operativa en Tapachula, Andrés López Moreno, solicitó la intervención del Gobierno del Estado.

En un documento dirigido al secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, le solicitó directamente la presencia de las fuerzas de seguridad y orden, en la Sesión del Concejo Comunitario de Abasto del Almacén Rural, con sede en Tapachula.

“Los concejos comunitarios de abato son muy importantes. Son la voz de las comunidades en el seno de la institución. Se rigen bajo normas propias, entendiendo las Reglas de Operación de esta institución y participan representantes de comunidades y tiendas que atendemos”, estableció en la misiva.

Agregó que el Concejo de Tapachula sesiona periódicamente, “pero ahora tenemos un ambiente crispado, toda vez que dos grupos antagónicos se disputan la Mesa Directiva. Hasta ahora ambos nos han tomado las instalaciones y han ingresado a las mismas en forma agresiva”.

También advertía que, de no haber un dispositivo de seguridad que garantizara el orden, las cosas podrían salirse de control “con consecuencias graves”.

Por todo ello, desde las primeras horas de este sábado se desplegó un operativo encabezado por la Policía Federal, agentes del Ministerio Público, Notarios y elementos de diversas corporaciones, dentro y fuera del edificio de Diconsa, ubicado al sur de la ciudad.

Los uniformados tomaron el control de las instalaciones y cerraron los accesos. Poco después empezaron a llegar grupos de personas que aseguraban eran representantes comunitarios y querían participar en su asamblea.

Sin embargo, los uniformados les indicaron que sólo podrían entrar quienes aparecieran en la lista de representante comunitarios y eso encolerizó a quienes querían entrar sin cubrir ese requisito.

Entonces se tuvo que formar una barricada policíaca en la entrada principal y en las inmediaciones. Más de un centenar de personas trató afanosamente de derribar la puerta, pero no lo consiguieron. Algunos se brincaron la cerca perimetral, pero fueron asegurados y devueltos a la calle.

Al mediodía, funcionarios estatales y federales tuvieron que intervenir para evitar que los ánimos se desbordaran y viniera un zafarrancho.

Así, la Policía Federal verificó la identidad de cada uno de los que ingresaron a la asamblea. Se esperaba la participación de alrededor de cien representantes comunitarios de Tapachula, así como de los municipios fronterizos y otros aledaños de la Costa y Sierra, pero aparentemente solo un tercio de ellos pudo entrar.

Rocío Méndez López, secretaria de uno de los dos grupos en disputa, dijo en entrevista que se había cancelado la junta porque los asistentes no quisieron firmar su asistencia y que, por ello, solamente se habían registrado alrededor de 30 Presidentes de Concejo de los poco más de 90 que conforman todo el distrito.

“No hubo cuórum legal. Ellos se autonombraron, pero no es válido y, por lo tanto, sigue la dirigencia que encabeza el presidente, Roberto Mejía, además del resto de la directiva, Timoteo Mérida Ventura, Josefina Velázquez Mejía, Rafaela Monzón, la propia Rocío Méndez, entre otros”, sostuvo.

Por su parte, Alfredo Palomeque Ramos, presidente del Concejo Comunitario en Mazatán, dijo al rotativo EL ORBE que, a pesar de todo, se había llevado a cabo la reunión.

Aseguró que en el acto había sido electo democráticamente para que encabece la nueva dirigencia, y el resto de la directiva estaría conformada por Silverio Díaz García, Gloria Osorio Mejía, Andrea Figueroa, Tomás Ortiz, entre otros.

Pidieron al notario Oscar Alvarado Cook, que diera fe del proceso, como parte del protocolo administrativo que se requiere para el cambio directivo.

De inmediato notificarían a las autoridades federales, adelantó, y que el lunes se presentarían en esos almacenes para tomar esos cargos, desde donde se controlan miles de toneladas de productos de la canasta básica para ser distribuidos en toda la región.

Ante ese panorama, se teme que en cualquier momento se podrían recrudecer las hostilidades. Por lo pronto, en la tarde se dio por concluido el proceso, se retiraron los representantes comunitarios, así como los cuerpos policíacos. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello