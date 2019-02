Circulan Billetes Falsos en Tapachula

Tapachula, Chiapas; 18 de Febrero.- En perjuicio del sector empresarial y comercial, se ha detectado la circulación de billetes falsos en diferentes denominaciones, provocando la preocupación de los comerciantes, ya que a simple vista y con el tacto no se logra diferenciar fácilmente un billete falso de un verdadero, situación que va en detrimento de la economía de los establecimientos.

El Presidente de la Asociación de Comerciantes, Establecimientos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula, José Elmer Aquiáhuatl Herrera, denunció la falsificación de billetes de 200 y 500 Pesos, incluso en estos últimos, los billetes falsos ya traen la imagen nueva de Benito Juárez, por lo que pidió a las autoridades investigar esta situación que causa quebranto comercial.

Los empresarios tienen que desechar el papel moneda falso, para que ya no siga circulando y evitar que otros perjudiquen a la sociedad, ya que si por error, se utiliza uno de estos billetes para pagar a un proveedor, puede derivarse en una demanda que afectaría seriamente la integridad del empresario.

En lo que va del 2019, han sido estafados varios de los empresarios ubicados en el primer cuadro de la ciudad, afirmó, ya que se ha incrementado la circulación del número de billetes en los últimos días, presumiendo que una cantidad considerable de comerciantes ha sido víctimas de este delito.

Pidió a las autoridades encargadas de hacer las investigaciones al respecto, encontrar a los culpables de manufacturar estos billetes, ya que como lo expresó anteriormente, ocasiona pérdidas irrecuperables en el sector comercial de cualquier giro.

Como medida preventiva, algunos comerciantes se han visto en la necesidad de adquirir instrumentos que le ayuden a identificar si un billete es falso o no, ya que los delincuentes ocupan equipos de alta tecnología, pues ya no se detecta el papel falso con el marcador, como ha pasado en los últimos días.

Puntualizó en que la sociedad debe participar en corroborar el dinero que recibe de alguna transacción comercial, para evitar ser defraudada, y con ello evitar que el papel moneda falso circule en la ciudad y afecte el bolsillo de los comerciantes, incluso de las mismas familias. EL ORBE/Marvin Bautista.