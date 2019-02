Académicos de la Unach Suspenden Labores

Tapachula, Chiapas; 20 de febrero. – Los agremiados al Sindicato del Personal Académico de la UNACH (Spaunach) iniciaron este miércoles una suspensión de labores en toda la entidad, tras la ruptura de negociaciones del Contrato Colectivo de Trabajo para este año, realizada este 15 de febrero.

La postura se tomó luego de que la institución no aceptó en las últimas horas lo solicitado en el pliego petitorio presentado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado

La Secretaría General de ese sindicato, emitió un documento dirigido a todo el personal, en el que anuncia que, por acuerdo de las 28 Asambleas Delegacionales Extraordinarias realizadas este martes, decidieron llevar a cabo la suspensión de labores.

Los académicos se presentaron a sus fuentes de trabajo, pero se declararon en “brazos caídos”, además de que notificaron a los alumnos a no asistir.

El conflicto se deriva principalmente por el incumplimiento de los dos primeros puntos tratados en las negociaciones contractuales, donde se analizaba el contenido de la cláusula 23, la recuperación de plazas vacantes por fallecimiento, renuncia o jubilación del personal académico, así como las recategorizaciones.

Según el sindicato, hasta el momento no han recibido escrito, petición, comunicado o propuesta alguna por parte de la autoridad universitaria, ni en lo general (la reanudación de las negociaciones de Contrato Colectivo), ni en lo particular (los dos primeros puntos solicitados).

Se cree que la paralización de las actividades será solamente por 48 horas, es decir, podrían regresar a sus actividades en la mañana de este viernes, aunque será el sindicato quien lo notifique públicamente. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello