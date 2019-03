Pendiente la Resolución en DICONSA Tapachula Ordena Gobierno Federal se Realice Auditoría

Tapachula, Chiapas; 4 de Marzo.- La resolución que daría Diconsa este lunes para definir cuál de los dos grupos en disputa por la coordinación de los Concejos Comunitarios de la frontera sur, dirigirá los próximos tres años esa directiva, sigue pendiente.

Desde las primeras horas del día la situación se tornó ríspida, luego de que decenas de representantes comunitarios de ambos grupos se presentaron a las instalaciones ubicadas al sur de la ciudad.

Se temía que habría un enfrentamiento, como el ocurrido en días anteriores cuando hubo un saldo de dos mujeres lesionadas, pero en esta ocasión, todo quedó en discusiones y agresiones verbales.

Sin embargo, muchos de esos representantes decidieron bloquear los accesos, en tanto no se diera el resolutivo oficial que, después de esperar todo el día, al final no se dio.

Al mediodía arribó el gerente de la región sur-sureste de Diconsa, con sede en Villahermosa, Tabasco, Edy Alberto Martínez Alarcón, quien encabezó una reunión con los dirigentes de los dos grupos antagónicos: Roberto Velázquez Mejía y Alfredo Palomeque Barrios.

Horas después salió Velázquez Mejía, quien dijo que ya habían entregado toda la documentación que, por decisión de la mayoría de los Comités Comunitarios, su grupo encabezará la directiva.

Además, que se retiraría de esas instalaciones porque no había las condiciones de seguridad para que permanecieran ahí.

En tanto, el grupo de Palomeque permanecía, hasta el cierre de la edición, en la Gerencia junto con el representante federal, de quien se cree permanecía retenido en tanto no emitiera una resolución del caso, que se viene arrastrando desde el año pasado.

Por la tarde se permitió que el personal operativo y administrativo se retirara de las instalaciones, sin que se reportaran incidencias.

Se dijo que, por lo pronto, el Gobierno Federal ordenó que se haga una auditoría al Almacén Regional de Tapachula, a partir de este martes hasta concluirla.

Con ello se espera que en las próximas horas se restablezca la redistribución alimentaria de Diconsa a decenas de tiendas ubicadas en las áreas urbanas y rurales de la región, que permanecen paralizadas desde hace un par de semanas por el conflicto.

Así también, que en el transcurso de este martes se dé a conocer el resolutivo oficial, e inmediatamente después, se dé posesión al grupo que resulte ganador. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello