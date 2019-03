No hay Agua Entubada en Huixtla y SAPAM Incrementa las Tarifas

Huixtla, Chiapas; 5 de Marzo.- Sin llevar a cabo ninguna rehabilitación de la tubería ni de la captación, mucho menos mejorar el servicio, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal SAPAM, de Huixtla, este mes que concluyó incrementó el pago del servicio, generando un total descontento de la población ya que en las colonias como Cañaveral, Torrecillas, Hortensias Uno y Dos tienen varios días sin el vital líquido, y han tenido que comprar el agua pagando de 50 a 80 Pesos para poder llenar sus tanques.

El valvulero Isaías Orozco, culpa a la cuadrilla de no atender los daños, y los vecinos señalan que es el valvulero quien raciona el líquido.

Los señores Elvira Zunún, Ángela Montes y Ricardo López, coincidieron en señalar que la semana pasada llevaron a cabo una junta y Carlos Ariel Puón, director de SAPAM, quedó muy formal de que en dos días resolvería la deficiencia, pero ya tiene más de una semana de dicha reunión y todavía no hay agua entubada.

Asimismo, la señora María de Jesús Maldonado, quien dijo tener su domicilio en Avenida Matamoros de la zona Centro, no tiene agua desde hace más de un mes y el cobro del servicio ya le llegó y más caro, “¿cómo voy a pagar un servicio tan pésimo como el que brinda SAPAM y con qué cara aumenta el costo?, ¿dónde está la austeridad, dónde está la ayuda que prometió el presidente municipal, José Luis Laparra?”, dijo la señora muy enojada.

Por otro lado, el mismo Presidente Municipal aumentó el pago predial; ya había aumentado el pago del impuesto en el mercado pero los comerciantes le hicieron un plantón y no dejaron que lo aplicara, y ahora está aumentando el deficiente servicio de agua. EL ORBE/Luis Javier Ramos