Por Orden de un Juez Confiscan Tanques Almacenadores de Agua al COAPATAP

Tapachula, Chiapas; 7 de Marzo.- Un Juez emitió un dictamen en el que declara a una familia de la localidad como propietaria de un predio de alrededor de 2 mil 400 metros cuadrados en donde, desde hace tres décadas, están los tanques almacenadores del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap) y los confiscó.

A un costado de los tanques, ubicados frente al Club Campestre, al norte de la cabecera municipal, se encuentran también las válvulas que permiten la distribución del vital líquido al sector norponiente.

Al cerrar la entrada a ese terreno, denominado “Euzkadi”, ya no se pudo enviar agua a unas 50 colonias de ese sector, y por tanto, hay desabasto desde hace una semana.

Dicha familia había procedido legalmente para “recuperar” ese terreno, con el argumento de ser los verdaderos propietarios.

Abogados que conocieron el caso, indicaron que la propuesta de “los propietarios” era que el Coapatap les pagara 20 millones de Pesos por ese predio o la renta de cien mil Pesos mensuales, pero no se aceptó ninguna de las dos opciones.

En lugar de ello, se interpuso un amparo con el cual se pudo abrir las válvulas en la tarde de este jueves y, aunque de manera lenta, el suministro se está restableciendo.

Mientras, una cuadrilla de obreros empezó a construir una desviación subterránea para evitar que el fluido entre a esos terrenos y continúe su paso en la red general.

Los obreros que trabajan en ello dijeron que trataron de ser detenidos por parte de un grupo de personas con argumentos jurídicos, pero no pudieron por estar en la vía pública.

Se cree que en las próximas horas podría entrar en funciones las nuevas válvulas y, con ello, evitar los millonarios pagos que les piden los particulares.

A la par de ello, se inició un proceso para demostrar que esos terrenos fueron comprados por el organismo hace unos treinta años y están escriturados. Con ello, según los abogados, probarán que el Coapatap es dueño de ese lugar.

Se espera que se realicen investigaciones para precisar si no hay funcionarios de las anteriores administraciones municipales involucrados en el asunto.

En el juicio, la familia en disputa de esas instalaciones presentó la escritura pública 615, Volumen 03, de fecha 21 de Noviembre de 1977, y por ello serán las autoridades judiciales las que determinen cual de las dos partes tiene la razón.

Amparados en la ley, una comisión de especialistas en la materia recorrió este jueves los tanques almacenadores y un par de horas después emitieron un dictamen preliminar.

En la época en que fueron construidos, señalan, se requería que la ciudad tuviera una reserva en caso de escasez y se usara como una opción de emergencia, pero había sobrantes que permitían guardar. En la obra, las válvulas distribuidoras se colocaron a un costado.

Sin embargo, con el pasar de los años, la capacidad de la Planta Potabilizadora fue disminuyendo y actualmente apenas genera unos 600 litros de agua por segundo, cuando Tapachula requiere más del doble. Además, desde hace unos 15 años, ya no hay excedentes, y por lo tanto, esos tanques almacenadores dejaron de funcionar, pero las válvulas siguen vigentes hasta que entren en operaciones las nuevas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello