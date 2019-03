Autoridades Obligadas a Informar Estrategias Contra la Inseguridad

* Afirma el Obispo Jaime Calderón.

Tapachula, Chiapas; 10 de Marzo.- “La inseguridad continúa cimbrando a nuestra sociedad. Queremos motivar a la comunidad en general a expresar nuestra inconformidad con las autoridades por estos hechos”, precisó el obispo de la Diócesis de Tapachula, Jaime Calderón Calderón.

Durante su mensaje dominical dijo que “no nos acostumbremos a vivir en una comunidad donde los homicidios, los robos, los asaltos y los secuestros nos paralicen. A los medios de comunicación les pedimos no sólo focalizar los acontecimientos violentos y que por medio de ellos las autoridades estatales y municipales informen cuáles son las estrategias que se implementan para garantizar la seguridad de todos”.

Señaló que la celebración del Miércoles de Ceniza es el punto de inicio para el tiempo de la Cuaresma. “En la pasada Asamblea Diocesana hemos invitado a toda la comunidad a vivir un año de gracia. Este año implica actitudes de agradecimiento y valoración del camino pastoral recorrido por todos. Quisiéramos que la espiritualidad propia de la cuaresma nos ayude a adentrarnos más en este año de gracia. El ayuno, la oración y la caridad sean oportunidades para recuperar nuestra identidad cristiana y nos impulsen a retomar nuestro trabajo pastoral con un renovado espíritu de hijos de Dios”.

Monseñor manifestó que el 8 de Marzo se conmemora el Día internacional de la Mujer. El papa Francisco, desde el inicio de su pontificado, nos ha invitado a promover una participación más incisiva de la mujer en la vida de la Iglesia. En la Diócesis de Tapachula el trabajo evangelizador de la mujer ha sido fundamental. Además, de que a nivel cultural las mujeres han sido las promotoras y generadoras de la cultura que actualmente vivimos”.

“Agradecemos a las evangelizadoras, catequistas, misioneras, hermanas religiosas y a todas aquellas mujeres que día con día entregan su vida por Cristo y su Iglesia. Sin embargo, nos duele que en el marco de esta celebración a nivel nacional seamos uno de los cuatro Estados con mayor índice de mujeres asesinadas. Independientemente si se trate o no de un feminicidio no aceptamos la violencia contra la mujer. Continuemos esforzándonos en buscar nuevos caminos donde las mujeres sean más valoradas y protegidas”, añadió.

“El papa Francisco nos ha señalado en la encíclica Laudato Sí, que todos somos responsables del cuidado de la ecología. Proteger el medio ambiente ya no es una simple invitación, ahora, con los cambios climáticos tan notorios es necesario revisar nuestro modo de vida y ajustar cambios de mentalidad, especialmente en los grandes fabricantes de productos que contaminan el mundo. Aunado a ellos los cambios de hábitos en casa ayudarán mucho al cuidado de la Casa Común”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González