Denuncian Incremento de Asaltos en Paradas del Transporte Público

*Delincuentes Operan a Unos Metros del Palacio Municipal.

Tapachula, Chiapas; 15 de Marzo.- En los recientes días, el índice delictivo en Tapachula se ha incrementado de manera considerable, situación que mantiene a la población en la zozobra, toda vez a diario se registran homicidios, robos y asaltos, ilícitos que demuestran que las corporaciones policiacas han rebasadas por la delincuencia.

En este sentido, usuarios del transporte público urbano denunciaron el incremento de asaltos en la paradas de ascenso y descenso de los colectivos, problemática que ha generado un temor generalizado entre la población, toda vez que a cualquier hora del día corren el riesgo de ser despojados de sus pertenecías.

Los amantes de lo ajeno emplean el modo “carterista” para robar a los usuarios del transporte público en pleno centro, actividad delictiva que se ha incrementado en los recientes días.

La aglomeración de las personas al momento de abordar las unidades del transporte es aprovechada por los delincuentes para despojar de billeteras, alhajas y de equipos telefónicos a los usuarios, quienes poco pueden hacer para recuperar sus pertenencias, ya que aunque piden el apoyo de los policías municipales, los operativos que implementan nunca tienen resultados.

A través de medios electrónicos, usuarios suben videos sobre cómo operan los delincuentes en las bases del transporte público, quienes se acercan en la ventanillas de las unidades para elegir a su víctima y despojarlas de sus celulares y alhajas para luego darse a la fuga de manera rápida.

Los denunciantes señalaron que esta actividad ilícita siempre ha existido en las bases del transporte público, en los meses recientes se ha incrementado, en donde se presume la participación de migrantes, deducción que se emite por la fisonomía que tienen los delincuentes que operan en la zona.

La base de los colectivos que cubren la ruta “5 de Febrero”, es de los lugares donde operan los pillos, y aunque en los videos y fotografías que suben usuarios de las redes sociales se pueden recocer la identidad de los delincuentes, las corporaciones policíacas no implementan recorridos para prevenir estos ilícitos.

“Es lamentable la inseguridad que se vive en ciudad, pero lo es aún más el actuar de los policías, los cuales no hacen nada para garantizar la seguridad de la población, ya que no es posible que a unos cuantos metros del palacio municipal operen bandas dedicadas a despojar de sus pertenencias a los usuarios del transporte”, señaló uno de los afectados, quien omitió su identidad para no ser víctima de represalias.

La problemática se recrudece principalmente en sobre la 8ª Norte entre 9ª y 7ª Poniente, en la 10ª Norte desde la 7ª hasta la 11 Calle Poniente, y en la 12 Norte entre 5ª y 3ª Poniente, que es la zona donde están establecidas las bases de ascenso y descenso del transporte público.

Finalmente, los usuarios exigieron a las corporaciones policíacas reforzar los recorridos por las paradas del transporte, ya que la presencia de los elementos ayudaría a disminuir los atracos que se cometen a diario en esta zona. EL ORBE/ Marvin Bautista.