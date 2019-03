La Frontera Sur en Crisis por Inseguridad

Evaristo Ángeles Arenas, el declarante.

Tapachula, Chiapas; 16 de Marzo.- “La frontera sur no solamente es porosa; ahora pareciera que no hay ley, orden, retenes, atención del Gobierno Federal en todas sus áreas y se adolece de todo”, sostuvo, Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, representante del Comité Promotor Cívico Ciudadano Fronterizo.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que los cruces oficiales y puertos fronterizos además de los caminos de extravío en la franja limítrofe con Guatemala, sirven solamente para que entren extranjeros indocumentada al país sin ningún impedimento, cómo debe ejercerse en toda nación y realizar los trámites que marca la ley.

Todo ello está ocasionando mucho daño a la región y al país, sobre toda a la economía del Soconusco y, en específico, a Tapachula, “que sabemos de sobra siempre ha sido considerada la puerta de entrada a México”, consideró.

De acuerdo a Ángeles Arenas, “no vemos que el Gobierno dé una explicación para reconocer los grandes errores que se cometieron al haber dejado las puertas de la frontera sur de par en par, que de por sí es una región totalmente abandonada”.

Así también, “vemos tortuguismo, lentitud y vacío de poder, no hay un solo funcionario que dé la cara en esta región y pida perdón a la sociedad, porque estamos tocando fondo en el tema de economía, en lo social, la salud y la inseguridad rotonda, independientemente de que hay un gran desaliento en la población”.

Aún cuando reconoció que las esperanzas para atender la problemática de la frontera sur son cada vez más remotas, dijo que esa adversidad también es una gran oportunidad para que la sociedad del Soconusco se una en temas comunes y se construya una agenda propositiva entre la población y sus autoridades.

Entre los temas que urgen deben ser tratados bajo esos mecanismos, está la economía, la migración, la inseguridad, los apoyos oportunos al campo, los precios de garantía para los cultivos, los impuestos que no han derogado en la franja fronteriza del sur, entre otros, señaló.

Adelantó que junto con otros sectores productivos, están trabajando en la propuesta de solicitar un Estado de Excepción Fiscal para el Soconusco y tratar de contrarrestar, con ello, la falta de circulación de efectivo en la región. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Arguello