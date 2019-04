Caravanas Contribuyen a la Inseguridad, la Violencia y Enfermedades: COPARMEX

Tapachula, Chiapas; 17 de abril. – La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas reprochó tajantemente este miércoles la presencia de las caravanas de migrantes en la región, “porque contribuyen al incremento de la inseguridad, la violencia, ilegalidad e incluso de enfermedades.

En un documento enviado al presidente, Andrés Manuel López Obrador y a otros funcionarios del gabinete federal, el organismo empresarial señaló que la franja limítrofe con Guatemala, vive actualmente una situación rebasada en cuanto a la migración y la seguridad se refiere.

Recordó que, desde octubre del año pasado, esta región “ha recibido los embates del ingreso masivo de migrantes provenientes de países centroamericanos, del Caribe e incluso de otros países asiáticos y africanos; situación que genera incertidumbre y zozobra ante la invasión violenta y a su vez los sucesos delictivos que han ocurrido en diferentes partes y bajo distintos modos de operación”.

Por ello, los empresarios adheridos a esa organización señalaron estar en total desacuerdo con la política del gobierno federal de “puertas abiertas” para las caravanas de migrantes.

“Exigimos que el Plan de Seguridad y Contención Migratoria sea efectivo y se realice desde la Frontera Sur, que es donde inicia la patria; ya que de lo contrario deja a nuestra gente en un estado de indefensión. Consideramos que primero tenemos que resolver la situación de nuestra propia gente y nuestros desplazados”, apuntaron.

Asimismo, que esas caravanas de migrantes han colapsado la economía local con pérdidas millonarias provocando incertidumbre entre los empresarios, inversionistas y proveedores.

Requirieron respeto y orden para el ingreso de migrantes a nuestro país, y que se sujeten obligadamente a las leyes de toda índole.

Por todo ello, el sector empresarial exigió a sus países de origen que les extiendan documentos migratorios, de salubridad y de no antecedentes criminales para poder tramitar cualquier tipo de visa para internarse a territorio nacional, “porque ha quedado claro que muchas de las personas que vienen en esas caravanas son pandilleros, maras y prófugos de la justicia”.

Subrayaron -además- la atención en materia de salud pública, “ya que actualmente no existen filtros sanitarios que puedan reducir los eminentes riegos al que se expone la población por las enfermedades que porten los migrantes”.

Pidieron urgentemente el blindaje de la Frontera Sur en materia de seguridad “por el incremento de sucesos violentos como lo son pandillerismo, maras, enfrentamientos entre ellos, ejecuciones a plena luz del día, asaltos, invasión de espacios públicos”.

Opinaron que “el hartazgo y rechazo es un sentir generalizado entre toda la población contra las caravanas de migrantes, aclarando que no es racismo ni xenofobia.

“El empresariado del Soconusco requerimos de condiciones que nos permitan impulsar el desarrollo económico de nuestro municipio y de la región; la presencia de los migrantes ha afectado las actividades productivas debido a todos los sucesos ocurridos en materia de violencia e inseguridad.

Hicieron un llamado a López Obrador a retirarse del Pacto Global de Migración firmado en diciembre del año pasado, hasta que no haya las condiciones propicias para atender y enfrentar la problemática de las caravanas de migrantes que pretenden entrar o circular en territorio azteca. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello