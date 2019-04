Se Mantienen los Precios del Combustible en la Región: Zavala

*En Frontera Comalapa detectaron altos precios.

Tapachula, Chiapas, 17 de abril.- En la zona de Tapachula los empresarios gasolineros han sido muy conscientes de la libertad que ahora se tiene de los precios y han mantenido los adecuados al comercio, para no caer en abusos, afirmó el director operativo de Grupo Antongas, Mauro Zavala.

Dijo que están manteniendo las mismas utilidades que se manejaban anteriormente cuando el precio estaba regulado e indicó que el precio promedio a nivel nacional, según la tabla que presentaron en la conferencia de prensa del Ejecutivo federal, se ubicó la gasolina Magna en 19.51, Premium en 20.81 y el Diesel en 21.28 pesos,“lo que quiere decir que estos son los precios de referencia a nivel nacional y aquí en la zona de Tapachula la mayoría de las gasolineras estamos por debajo”.

Añadió que para la zona costa en lo que se refiere a Tapachula, los precios son competitivos, aseguró que todos los empresarios se han solidarizado con la economía de la zona y no han abusado de esa práctica en el incremento de los precios.

Zavala manifestó que “todos tenemos un proveedor común que es Petróleos Mexicanos (Pemex) y es quien fija el precio de venta, en función de esto cada empresario gasolinero determina el precio de venta para sacar su utilidad.

Cuando estaba el precio regulado a través de Pemex la utilidad de todas las estaciones de servicio a nivel nacional oscilaba en el 6 a 6.5 por ciento bruto, ahora en la zona también se está manteniendo la misma utilidad de todos los precios que están mandando de venta conforme a los precios de compra.

“Lo que me llamó la atención de la información presentada en la conferencia matutina del Ejecutivo fue que había una zona aquí en Chiapas, que es Comalapa, donde sí están elevando los precios del combustible en lo que tiene que ver con la gasolina Premium. Las gasolineras a partir del año 2017 podrían emitir los precios de venta y quedaron libres y cada gasolinera fija los precios de venta y algunas han abusado de esa libertad y han incrementado sus utilidades a través del costo que le trasladan al cliente final”, concluyó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González