Sector Restaurantero Impactado Ante la Presencia de Migrantes

*En el Primer Cuadro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 9 de Mayo.- Las ventas en los restaurantes en el primer cuadro de la ciudad han bajado más del 50 por ciento a causa de la presencia de muchos indocumentados, señaló Enrique Mejía Juárez, empleado del restaurante “El Huacal”.

La gente por temor ha dejado de acudir, situación que afecta a los propietarios y al personal, porque se pone en riesgo la inversión y las fuentes de empleo.

“Queremos pedirle a las autoridades o a la gente que se encarga del tema migratorio para estar más al tanto, porque realmente se está afectando a todos, tanto a los propietarios de los negocios, a nosotros como empleados, entonces es lo que nosotros quisiéramos ver es de qué manera se podría solucionar esta problemática”, agregó.

Destacó que han pedido apoyo para que esas personas sean reubicadas hacia otros lugares donde no causen afectaciones, pero nunca ha habido una respuesta en concreto, siempre hay promesas y nunca han cumplido, así que es necesario que se dé la atención de manera inmediata.

A los dueños se les ha afectado bastante porque ahorita no hay ese volumen de ventas que había anteriormente con la gente que viene de otras partes, mencionó.

“Los turistas ya casi no vienen por lo mismo y si vienen al centro no quieren quedarse, entonces por eso mismo quisiéramos ver la forma de que el Gobierno nos apoye, para que le den facilidades a los visitantes par que se sientan a gusto, porque a veces vienen algunos comensales, estacionan sus carros y luego les quitan las placas, por lo mismo la gente ya no viene porque no hay estacionamientos, entonces los dueños y nosotros nos vemos afectados”, agregó.

No están en contra de los migrantes porque son seres humanos, pero sí se necesita reordenamiento porque también dan mala imagen las personas que van pidiendo dinero con sus niños y hay gente que está comiendo tranquilamente y se acercan a pedirles dinero y no los dejan en paz, además de los muchos vendedores ambulantes que también llegan a importunar a los comensales. EL ORBE / Rodolfo Hernández González