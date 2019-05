En Precarias Condiciones Reciben Clases en Primaria “La Soldadera”

Tapachula, Chiapas; 22 de Mayo.- A más de 3 años en que inició a funcionar la Escuela Primaria «La Soldadera», ubicada en la Colonia irregular “Geo 3 de Marzo» al sur de la ciudad, alumnos continúan recibiendo clases en condiciones precarias, ante la falta de atención de las autoridades municipales.

El Director encargado de la escuela Primaria «La Soldadera», José Luis García Romero, afirmó han solicitado a las autoridades municipales los apoyos para poder construir aulas para los más de 100 alumnos, sin embargo, no han recibido ningún beneficio por lo que los niños reciben clases en condiciones deplorables.

Debido a la apatía de las autoridades, los profesores y padres de familia construyeron con sus propios recursos dos galeras de lámina, las cuales habilitaron como salones, pero debido al número de alumnos, son insuficientes para impartir clases a todos los grados escolares.

Ante esta situación construyeron dos salones más, cuyas columnas o bases son de troncos de árboles y el techo, es de pedazos de lona remendados, que permitían a los alumnos protegerse del sol, pero debido a las lluvias que se han registrado en los últimos días, el techo se derrumbó, por lo que el salón improvisado quedó inservible.

El entrevistado detalló que debido a las precarias condiciones en la que trabaja la escuela, se ven en la necesidad de suspender las clases cuando amanece lloviznando, porque los niños no pueden estar en los salones, toda vez que en los techos improvisados pasa el agua de la lluvia y los niños se mojan.

“Con la temporada de lluvias desgraciadamente se tienen que suspender las clases por las mismas condiciones de los salones, porque los niños no tienen protegerse, ya que los techos son de lona y les pasa el agua” sostuvo.

En días pasado, la titular de la Secretaría de Educación Municipal, llegó a la escuela, pero solo lo hizo para tomarse la foto, ya que cuando los padres y niños les solicitaron el apoyo para adquirir “3 tubulares” para habilitar otro salón, se hizo de la desentendida y lo único que dijo fue que metieran su solicitud, pero que no les aseguraba ninguna ayuda. EL ORBE/Marvin Bautista