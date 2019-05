Exorbitantes las Tarifas que Cobra COAPATAP Aunque Brinda Pésimo Servicio a la Población

* Colonias Llevan Días sin el Suministro de Agua.

TAPACHULA, CHIAPAS 23 DE MAYO DE 2019.- Habitantes de diferentes colonias de la ciudad denunciaron que ya les empezaron a llegar los recibos de agua del mes por parte del COAPATAP, pero no los van a pagar, debido a que cobran como si el servicio que prestan fuera de primerísima calidad.

Por ello preparan ya protestas y se organizan con vecinos, así como pondrán sus denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), porque las tarifas han incrementado hasta en un 800%.

Lo anterior se desprende de la denuncia de los habitantes de la colonia la Democracia, ubicada a un costado de Framboyanes, al poniente de la ciudad.

Ahí los recibos de cobró llegan con tarifas “exageradas”, a pesar de que es una colonia que carece de diferentes servicios como alumbrado público, seguridad pública, pavimentación de calles, etcétera. Prácticamente están en el abandono.

Al igual que esta colonia hay otras más que en el 2005 fueron muy afectadas por el huracán Stan, y el sistema de drenaje y agua potable son deficientes. Y a casi ocho meses que lleva de gestión la administración morenista, no han hecho nada por la población.

Por ello, se organizan con los representantes de las diferentes colonias, para hacer una protesta en los próximos días en el palacio municipal de Tapachula.

Van exigir al Presidente Municipal, Oscar Gurria que, si no ayuda, por lo menos que no “chingue a los habitantes de dichas colonias”, que viven al día, pues la gran mayoría de estas familias son de muy escasos recursos económicos.

Además, que curiosamente, reciben agua unas dos veces por semana, y hay ocasiones que suspenden el servicio hasta por quince días, además que les ha llegado agua sucia cuando bien les va, porque en otras ocasiones les mandan solo aire.

Agregaron que en el pasado proceso electoral apoyaron a los candidatos de MORENA con la esperanza de que iban hacer algo por el pueblo, que iban a terminar con la corrupción y los abusos, pero han resultado una decepción. EL ORBE/Ernesto López Quintero