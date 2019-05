Docentes se Pronuncian por el Reinicio de Clases en la Secundaria Federal 1

Tapachula, Chiapas, 29 de mayo.- En representación de los docentes, Adolfo Valdivieso López, se pronunció por el reinicio de las clases que desde hace más de una semana están suspendidas como consecuencia de un conflicto generado por otros maestros que piden la destitución de la directora del plantel, María Iliana Elizabeth Choel Pérez.

Precisó que se ha manejado que un 85% del personal está de acuerdo con el paro, “quiero aclarar que de 70 docentes que somos, apenas entre 28 a 30 personas son las que le apuestan a la suspensión de labores para presionar a las autoridades educativas para que destituyan a la directora, pero la realidad es que quienes cumplimos cabalmente con nuestras funciones educativas no tenemos de que preocuparnos ni hacerle la barba ni estar del lado de nadie, simplemente cumplir con los que nos corresponde”.

Dijo que la problemática se inició desde cuando los sismos bastante fuertes y la directora del plantel a través de una junta propuso que era necesario no trabajar con el aula-taller que consiste en que los alumnos tienen que moverse a cada salón que ocupaba cada uno de los 18 maestros, ya que cada 50 minutos 800 alumnos tenían que moverse de un salón a otro.

Las autoridades que vinieron de la Ciudad de México determinaron que esa propuesta educativa no era recomendable, ya que eso hacía que el edificio también tuviera muchos movimientos con el ir y venir de los estudiantes, además el aula-taller propiciaba que los muchachos estén en diferente salón cada 50 minutos y si se activaba un plan de contingencia establecido previamente, era difícil actuar coordinadamente, ya que los alumnos de los grupos A y B bajan por la escalera norte, B y D por escalera de en medio y E y F por la escalera sur, pero al estar en movimiento cada 50 minutos, es imposible que tengan una ruta de evacuación fija y eso son segundos que pueden ser vitales en una emergencia por sismo.

Valdivieso López precisó que no se tenía la estructura suficiente para continuar con el programa aula-taller y el cancelarlo detonó la inconformidad porque los docentes ya se sentían cómodos estar en un aula y que los alumnos fueran los que llegaran a las aulas y suspenderlo fue un acuerdo general, por seguridad de los alumnos, y eso fue lo que ha originado la problemática que mantiene suspendidas las clases, además de anteponer cosas personales. EL ORBE / Rodolfo Hernández González