Inseguridad, Calles Abandonadas y en Penumbras Padecen en “Santa Bárbara”

*Colonos Exigen Atención del Ayuntamiento.

Tapachula, Chiapas, 5 de junio.- Inseguridad, calles en mal estado, falta de alumbrado público, lotes y casas abandonadas, denunciaron habitantes de la colonia Santa Bárbara del Bosque, ubicada al sur oriente de la ciudad.

El presidente de esa comunidad, Raymundo Martínez González, señaló que también enfrentan el desabasto de agua y el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), en lugar de mejorar el servicio, les fue a conectar dos derivaciones para proporcionarle servicio a otras dos colonias, lo que provocó que disminuyera la presión y ya no se llenan sus tanques.

Señaló que es necesario que el presidente Oscar Gurría Penagos les de atención en los problemas que enfrentan en esa colonia, toda vez que están en completo abandono, sobre todo porque se hace necesario que se tomen acciones contra los propietarios de lotes y casas abandonas, sobre todo las que están en obra negra, ya que generan inseguridad.

VIVIMOS CONTANTE INSEGURIDAD: TORTILLERO

El propietario de la tortillería que se ubica en esa colonia, Guadalupe Velázquez Arroyo, dio a conocer que es necesario que la policía municipal realice rondines, toda vez que viven en la inseguridad, situación que les preocupa porque se sienten indefensos.

Dijo que hace poco le entraron a robar a la tortillería. Los delincuentes rompieron las láminas para poder entrar al inmueble de donde se llevaron diversos objetos, entre ellos la báscula.

Interpuso la denuncia correspondiente pero la Fiscalía de Justicia nunca dio resultados y el caso quedó engavetado, porque nunca se supo de la detención de los ladrones.

“Es una situación preocupante que se vive en la colonia porque no podemos salir con la tranquilidad que quisiéramos porque no sabemos si al regresar nos vamos a encontrar con la sorpresa que nuestra casa fue atracada”, agregó.

Velázquez Arroyo precisó que cuando él va a su negocio a las 3 ó 4 de la madrugada se encuentra con gente sospechosa, que no es de la colonia y que con toda seguridad va con malas intenciones, por lo que insistió en que es necesario que la policía municipal realice rondines.

“La otra vez sorprendimos a dos delincuentes con unos objetos robados, los dejaron tirados, lamentablemente no les dimos alcance, llegaron agentes policiacos y se llevaron el botín y cuando los propietarios se presentaron a reclamar sus objetos robados, les dijeron que no había ningún registro y no se los devolvieron, por lo es lamentable que la misma autoridad se haya robado las cosas de las personas”, aseguró.

HAN PUESTO LÁMPARAS Y HAN MANDADO REPARAR LAS CALLES

Añadió que entre los mismos colonos han cooperado para las lámparas, pero los delincuentes se la roban o las rompen para que esté oscuro y puedan operar con toda impunidad.

Dijo que también han aportado entre todos para mandar a reparar las calles que están en muy malas condiciones, ya que una unidad de pasaje estuvo a punto de volcar. “Cooperamos para poder rellenar, metimos cinco camionadas de balastre y una máquina para poder nivelar porque el agua por ahí pasa y erosiona la calle”.

CALLES EN MAL ESTADO DAÑAN A LAS UNIDADES: OPERADORES DEL TRANSPORTE

Por su parte el operador del transporte colectivo ruta 11 de Septiembre, Florentino Morales, dijo que por esas calles en mal estado no solo pasan una vez sino que varias veces en el día y eso ocasiona daños en la suspensión de las unidades, situación que es insostenible.

Lamentó que el ayuntamiento de Tapachula que preside Óscar Gurría Penagos no ha tomado en cuenta a esa colonia Santa Bárbara del Bosque que necesita atención, las calles están en muy mal estado y es necesario que las manden arreglar, los candidatos cuando andan en campaña los visitan prometen, pero jamás cumplen.

En tanto Carlos Anzueto, también de la ruta 11 de Septiembre, señaló que “nos afecta severamente la situación de las calles y empeora con la temporada de lluvias, ya que la calle se llena de agua y la fuerte corriente arrastra el poco material de balastre que tiene y las vuelve intransitables”.

Señaló que “se golpean los carros, todos somos afectados, tanto los pasajeros como los choferes y propietarios, pedimos que se atiendan las calles para tener un mejor acceso a la colonia”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González