Se Incrementan Basureros Clandestinos en las Colonias al Sur de la Ciudad

*Ante el Deficiente Servicio de Limpia Municipal.

Tapachula, Chiapas; 10 de Junio.- Debido al deficiente servicio de recolección de basura por parte del Ayuntamiento, aunado a la falta de cultura de la población, en la colonias ubicadas al sur de la ciudad se han incrementado los basureros clandestinos, problemática que representa un foco de contaminación para las familias.

La representa del polígono 1 de Vida Mejor, Gladys Citalán Pueda, afirmó que la problemática del basurero clandestino ubicado en los límites de la colonia con el ejido La Lima, es un tema añejo que las autoridades municipales no han querido atender, situación que irrita a los habitantes, porque el grado de contaminación generado por los desechos es muy alto.

No solo contaminan al ambiente, sino también se convierten en criaderos potenciales de reproducción del mosco transmisor del Dengue, Chikungunya y Zika, por lo que urge que el Ayuntamiento cumpla con su responsabilidad de brindar un servicio de recolección de basura en el cual incluya a todas las colonias de la ciudad para poder contrarrestar esta situación, señaló.

Los olores que emanan de este lugar son insoportables, porque las personas no sólo tiran desechos inorgánicos e inorgánicos, sino también animales muertos, que al iniciar su proceso de descomposición generan contaminación, condición que representa un riesgo para la salud de las personas que viven en la zona, principalmente niños y adultos mayores.

En los recientes días se han incrementado personas con enfermedades gastrointestinales, incluso casos de Dengue y Paludismo, por lo que existe una preocupación entre las familias debido a esta problemática, y aunque han solicitado la atención de las autoridades, no han tenido respuesta.

Es necesario que la autoridad responsable aplique sanciones ejemplares para las personas sin cultura que tiran sus desechos en lugares no permitidos, para que la población deje de contaminar, de lo contrario este mal hábito continuará.

Finalmente, detalló que han solicitado a las autoridades para que recojan todos los desechos esparcidos sobre la calle y coloquen letreros en dónde se prohíba esta práctica, sin embargo, han pasado meses sin que haya una respuesta favorable para todos ellos. EL ORBE/ Marvin Bautista.