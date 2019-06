Detectan Licencias de Conducir Falsas Ofertadas a Través de Redes Sociales

Tapachula, Chiapas; 16 de Junio.- A través de redes sociales se anuncian supuestas ofertas de Licencias permanentes para Chiapas y otros Estados, sin embargo, en los recientes días se han detectado la presencia de Licencias de conducir falsas para motociclistas, automovilistas y choferes, las cuales fueron adquiridas a través de esta páginas electrónicas.

Ante esta situación, el representante del Frente de Autotransporte, Noé Pinto Pinto, exhortó a la población en general y en particular a los conductores del Servicio Público Federal y Estatal a no dejarse sorprender con estas supuestas ofertas de licencias, ya que estos trámites deben realizarse directamente en las instituciones autorizadas.

Aunque las licencias son idénticas, las legales contienen un código IQ, por este candado, se han identificado las licencias falsas en los retenes; además, en caso de un accidente las aseguradoras no se responsabilizan del pago cuando se presentan estas licencias, por lo que se hizo un llamado para evitar estas prácticas ilegales.

Finalmente, pidió a la población a no dejarse sorprender por estas personas que operan a través de las redes sociales, por lo que en caso de requerir en una licencia de conducir deben de acudir de manera directa al departamento de Autotransporte Federal de la SCT o a la Delegación de Tránsito del Estado para el examen de manejo, y posteriormente a Hacienda, para las licencias del Estado. EL ORBE/ Marvin Bautista.

NOTA DE LA REDACCION: Por otra parte, la coordinación de los semáforos en Tapachula da mucho que desear; llenas de baches las principales calles de la ciudad, mientras que algunos agentes de Tránsito se dedican a ponerle multa a carros estacionados para cumplir la “cuota”.