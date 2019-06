Exigen Operativos Contra Migrantes Colonias.

Tapachula Chiapas; 19 de Junio.- Habitantes del sur Oriente de la ciudad, pidieron a las corporaciones de los tres órdenes de gobierno a que los operativos contra migrantes, no sólo se realice en el centro o en la entrada Tapachula, sino también en las colonias, toda vez que, muchos centroamericanos ilegales se han establecido en esta zona, generando zozobra entre las familias.

El Presidente de la colonia «Doroteo Arango», Antonio Chacón Jiménez afirmó que, en los recientes días se incrementado el índice delictivo en las colonias ubicadas al sur Oriente de la ciudad, los cuales son perpetrados por personas cuya fisonomía es similar a los centroamericanos, problemática que ha generado incertidumbre entre los habitantes.

Y es que con el ingreso de las caravanas a la Frontera Sur, muchos de los migrantes que las integraban decidieron quedarse en Tapachula y se apoderaron de viviendas abandonadas o bien en lugares públicos que hay en la colonias, lo que ha generado que se acrecente el tema de la inseguridad.

Tan solo la mañana de este miércoles, una señora que realizaba ejercicio en las instalaciones del deportivo fue despejado de su celular por dos jóvenes con fisonomía de «hondureños», los cuales estaban tatuados, quienes amenazaron a la víctima, mientras huían después de cometer el ilícito.

Se han incrementado los robos a casa habitación y asaltos, así como la presencia de jóvenes consumiendo drogas, panorama que preocupa a las familias, ya que a pesar de los recorridos que realizan algunas corporaciones, no hay resultados, sobre todo, porque los patrullajes sólo abarcan en la calle principal y no en todas las colonias.

El entrevistado pidió a las corporaciones de los tres órdenes de gobierno para que se implementen operativos interinstitucionales, en donde participe también el Instituto Nacional de Migración y ahora la Guardia Nacional, para poder detener a migrantes que se han concentrado en las colonias y han generado preocupación la inseguridad en las familias. EL ORBE/ Marvin Bautista.