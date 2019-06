SADER Incumple Pago de Incentivos a Soyeros: Productores

Tapachula, Chiapas; 28 de Junio.- Por tercera ocasión, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), incumplió con el pago de incentivos a la comercialización del ciclo 2017, situación que mantiene en incertidumbre a los 800 productores de soya del Soconusco, por lo que este sector enfrenta una crisis al no contar con recursos para continuar con este cultivo.

En rueda de prensa, en el que estuvieron presentes las organizaciones el Presidente del Sistema Producto Oleaginosas en Chiapas, César Ozuna Estudillo, afirmó que la SADER se había comprometido liquidar los adeudos en la última semana de Junio, sin embargo, en una reunión sostenida el pasado martes en las oficinas centrales de la dependencia, se les informó que el recurso no llegaría, toda vez que no se han publicado las bases ni las reglas de operación para iniciar con la entrega de los apoyos correspondiente al ingreso objetivo de agricultura por contrato, del año 2018.

El adeudo debió haber sido liquidado desde los primeros meses del año, pero desde esa fecha hasta ahora sólo les han pospuesto la entrega del recurso, situación que los mantiene molestos, pues el próximo periodo de siembra ha iniciado y no cuentan con el dinero para realizar los trabajos en sus terrenos.

En el ciclo de producción pasado, los productores comercializaron la tonelada de semilla entre 6 mil 900 y 7 mil Pesos y al tener un precio objetivo de 8 mil 400 Pesos por tonelada, el Gobierno tiene que cubrir el excedente de mil 500 Pesos, pero hasta ahora, la entrega sólo ha quedado en puras promesas.

Son alrededor de 800 productores de la región quienes esperan que la SADER cumpla con el pago, cuyo adeudo supera los 30 millones de Pesos, recurso que servirá para poder invertir en el nuevo ciclo productivo y reactivar las 14 mil hectáreas dedicadas al cultivo de soya.

Debido al incumplimiento de pagos, las organizaciones a nivel nacional del Sistema Producto han comenzado a organizarse para tomar otras medidas para exigir el pago, toda vez que los productores ya no pueden soportar la situación de crisis que afronta este sector productivo, sin embargo, hasta el momento han agotado el diálogo

Lamentó la postura del Gobierno para con el campo, quienes son los responsables de generar el alimento para el país; además, criticó la política emprendida del Presidente de la República de invertir millonarios recursos en apoyo de otros países y migrantes, cuando los productores están olvidados y sin estímulos para continuar con sus actividades.

En esta reunión, en la que estuvieron presentes los líderes de las organizaciones Operadora de Granos y Semillas, Grupo Agropecuario Arroyo, Sociedad Cooperativa del Ejido Buenos Aires, Comercializadora Banaia, Consejo de Soyeros del Soconusco y Praderas de Soyeras del Oeste, se externó la molestia del sector con el Gobierno Federal, quienes argumentan que hay austeridad, que no hay recursos porque encontraron al país en quiebra, pero los productores no entienden de dónde sacaron 30 millones de Dólares para invertir en el país centroamericano de El Salvador, cuando el campo necesita de manera urgente de apoyos.

“Es triste que tengamos a un Presidente que el lugar de apostarle a la agricultura la obstruya, porque los apoyos que antes teníamos ahora se nos han quitado, y lo peor es que estos recursos son entregados a otros sectores que en nada abonan al crecimiento del país”, sostuvieron. EL ORBE/ Marvin Bautista