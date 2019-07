Protestan en Suchiate por Altos Niveles de Inseguridad

Tapachula, Chiapas; 1 de Julio.- Cientos de personas marcharon este lunes por las principales calles del municipio de Suchiate, en protesta por los altos índices de inseguridad y en contra de la alcaldesa, Sonia Eloína Hernández Aguilar, por supuestas amenazas de muerte.

Por la mañana, los manifestantes se concentraron en la entrada a la cabecera municipal y de ahí partieron hacia el centro de la ciudad.

Al llegar al Palacio decidieron realizar un mitin, en el que desplegaron pancartas con leyendas en las que expresaron su repudio en contra de la administración que aún encabeza Hernández Aguilar.

En otras, reconocieron que la delincuencia común y organizada rebasó ampliamente la capacidad del Ayuntamiento local, luego de los constantes robos, asaltos, homicidios y otros delitos.

“Basta de la delincuencia”. “Exigimos autoridad para nosotros”, “Dios tiene la última palabra”, decían algunas cartulinas que mostraron a su paso en el recorrido.

Comerciantes y pobladores aplaudían la valentía del contingente, conformado por obreros, amas de casa, profesionistas, estudiantes, campesinos y de otros sectores de la sociedad, quienes asumieron esa postura ante los yerros de sus autoridades locales.

El representante de la organización “Mujeres y hombres trabajando por la frontera sur”, Saúl Barrios García, dijo en el mitin que los asaltos están a la orden del día y que las familias ya no pueden salir a las calles, porque son asaltados y a algunos les han quitado hasta la vida.

En el acto, pidieron a los órganos auditores federal y estatal se investigue a esa administración, luego de asegurar que la única obra hecha es la de arreglar la oficina de la Alcaldesa.

Exigieron, además, la destitución del director de la Policía Municipal, Demetrio Martínez, quién, indicaron, no reúne el perfil para el cargo y tampoco ha dado resultados positivos.

Expresaron públicamente que, supuestamente, la Presidente ha enviado a policías municipales para amenazar de muerte a algunas personas y, algunas de ellas marcharon y dieron su testimonio.

A razón de resumen de lo que ha ocurrido en los últimos días en ese municipio, al que ya le llaman popularmente “tijuanita”, mencionaron cuatro asaltos a gasolineras, a cinco cambiadores de papel moneda, a un médico y a varias tiendas de abarrotes.

También criticaron que, curiosamente, cuando hay un homicidio o un asalto armado, las cámaras de seguridad no sirven o están apagadas, por lo que pidieron al Gobierno del Estado que realice las investigaciones y finque responsabilidades.

Por su parte, la Alcaldesa dijo a los medios de comunicación que solamente son pequeños problemas de inseguridad, pero que, a la llegada de la Guardia Nacional, todo quedará resuelto.

Luego se atrevió a acusar a uno de los manifestantes de haberle ofrecido cien mil Pesos mensuales al Director de Seguridad Pública, por dejarlo trabajar en el robo de camiones de carga.

Esa manifestación de protesta en contra de su administración es por cuestiones políticas, manifestó, e incluso no le dio importancia a los reclamos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello