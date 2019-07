Carne de Res se Mantiene en 120 Pesos el Kilogramo: Tablajeros

Tapachula, Chiapas; 6 de Julio.- Para poder sostener el precio de 120 Pesos el kilogramo de res de manera diaria, se monitorean los costos del ganado en pie y en caso de encarecerse en la región, se buscan en otras entidades, afirmó Mario Moreno Sánchez, presidente de la Asociación de Tablajeros de Tapachula.

Así también dijo que no es creíble que esté entrando carne de res de Guatemala, sobre todo porque la moneda de ese país está más cara que el Peso Mexicano. El ganado de allá tiene un precio más elevado y de México se está yendo ganado para Guatemala.

En algunas ocasiones ha entrado ganado del vecino país pero es para llenar corrales de engorda, es decir, puro torete o de media ceba, pero ganado para consumo de carne es muy poco porque sale muy caro, agregó.

Han visualizado que Tapachula se ha convertido en una ciudad consumista, pues donde quiera se ven puestos de tacos, quesadillas, tlayudas, entre otros antojitos, pero realmente la mayoría de comerciantes no basan sus negocios en base a estudios socioeconómicos, los comerciantes de ese tipo de comidas van buscando precios y en determinado momento no buscan calidad.

“Entonces, como tablajeros de Tapachula siempre nos hemos distinguido por ser consientes en el precio que damos en los diferentes mercados con la carne de res y de alguna manera ayudamos a la comuna a mantener una estabilidad social, ya que nosotros no pasamos como con el pollo, que es una situación fluctuante en cuanto al precio, mantenemos el precio máximo de 120 pesos el kilo de carne, con sus excepciones, porque he escuchado que hay unos que dan a 130 el kilo de carne fina”, aseguró.

Moreno Sánchez añadió que cuando ven en determinado momento que el precio del ganado para abasto se está incrementando en la zona, lo que hacen es salir a comprar ganado a otros Estados, a Campeche, a Veracruz, ya que “nosotros nos regimos por las autorizaciones que dan las dependencias que tienen el poder para autorizar que entre ganado para sacrificio a los rastros, para poder sostener el precio de 120 pesos el kilogramo de carne de calidad que se comercializa en los mercados de Tapachula”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González