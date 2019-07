Población Agradece Operativos Contra Invasores de Predios

Calificaron como un acierto la aplicación del estado de derecho contra estas prácticas ilegales.

Tapachula, Chiapas; 12 de Julio.- La aplicación de la ley contra invasores de predios en Chiapas había sido una de las principales demandas que la ciudadanía exigía a los anteriores Gobiernos, por lo que las acciones emprendidas por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, contra los grupos que se habían apoderado de manera ilegal de terrenos ha sido un acierto, afirmó el Notario Público número 141 con sede en Tapachula, Edgar de León Gallegos.

Los operativos realizados por la Fiscalía General del Estado para restituir propiedades a los legítimos propietarios, da certeza de que en Chiapas se aplica el estado de derecho y no se seguirá permitiendo que supuestos líderes sociales se sigan enriqueciendo a través de invasiones ilegales de predios.

Calificó como un acierto del Gobernador del Estado y del Fiscal General, las acciones de desalojo que se han realizado en algunas zonas de Chiapas, ya que es injusto que líderes o grupos de personas se posicionen de tierras que no les pertenecen, y en donde no han invertido ningún recurso para adquirirlas.

A las autoridades, pidió para que los operativos de desalojo continúen en todas las regiones de la entidad, toda vez que, no debe darse margen para que supuestos líderes continúen invadiendo predios de manera ilegal y además sigan causando destrozos ecológicos.

De manera particular, señaló, es uno de los afectados por esta práctica ilícita, toda vez que desde hace años fue despojado de manera ilegal de un terreno de 160 hectáreas, ubicado entre Coita y Cintalapa, por lo que confía que la Fiscalía General del Estado podrá restablecer su legítimo patrimonio.

«Esperamos que con la presencia y la mano dura que está aplicando al Gobernador Rutilio Escandón se puede desalojar a los grupos que mantienen invadidos terrenos en toda la entidad, y ser restablecidos a sus legítimos dueños, por lo que respaldamos la aplicación de la ley, porque con estas acciones se demuestra que en Chiapas nadie está por encima de la ley” abundó.

La invasión era un tema muy frecuente, en donde líderes u organizaciones se apoderaban de manera ilegal no solo de terrenos, sino también de viviendas que estaban deshabitadas, bajo el argumento de que eran personas o familias de bajos recursos y no tenían dónde vivir, pero con la actual administración estatal, estás prácticas ilegales han sido combatidas al aplicarles la justicia.

Finalmente, pidió a la Fiscalía a continuar con las acciones en todas las regiones del Estado y que se atiendan las denuncias que diversos propietarios han interpuesto contra líderes u organizaciones, toda vez que, han esperado de manera ansiosa que se les restituya sus legítimos patrimonios de los cuales han sido despojados. EL ORBE/ Marvin Bautista