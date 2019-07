Protestan Tricicleros Recolectores de Basura

*Frente al Ayuntamiento Municipal.

Tapachula, Chiapas; 15 de julio. – La administración municipal que encabeza el alcalde, Oscar Gurría Penagos, utilizó nuevamente a la Policía Municipal para hacer frente a la sociedad de Tapachula. Esta vez fue para desalojar a tricicleros del Centro de Acopio Puente Seco, que utilizaron durante varios años.

Por ello, decenas de afectados se manifestaron este lunes en la entrada principal de la alcaldía municipal, donde trataron de hablar con Gurría, pero se los negaron.

Fernando Morales López, presidente de la Unión de Tricicleros Recolectores de Basura de Tapachula, dijo en entrevista que llegaron de manera pacífica hasta ese lugar para tratar de dialogar con las autoridades y buscar una solución a la problemática.

“Pareciera que pretenden confrontarnos con los comerciantes del mercado San Juan, ya que este lunes se aglomeraron los accesos a ese mercado y los locatarios están en contra, ya que ahí se genera mucha basura”, indicó.

En representación de alrededor de 700 tricicleros agremiados, advirtió que podría haber en las próximas horas un enfrentamiento entre los locatarios y los recolectores de basura.

Comentó que con la llegada de los carros rentados por el Ayuntamiento consideraban que habría un mejor servicio en Tapachula, “pero fue peor, porque quitaron los carros en donde los tricicleros depositaban la basura”.

Dejó en claro que, hasta este lunes, la población sigue entregando su basura a los tricicieros, quienes acudieron a depositarla en los seis centros de transbordo que desde hace años hay en la ciudad.

Aseguró que dentro de los afectados hay personas de la tercera edad y madres solteras y que, por ello, “vamos a defender como perros nuestras fuentes de trabajo”.

Hicieron un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que se atiendan los problemas por los que está pasando Tapachula, “porque estamos siendo reprimidos por parte del Ayuntamiento”.

Según detalló, los tricicleros recolectan alrededor de 36 toneladas diarias y las entregan en los centros de acopio, “pero vemos que, en esta administración, nos ven como competencia y pareciera que estamos peleando la plaza.

Con recibos en mano demostraron que han venido pagando sus cuotas a la administración municipal. La última en la víspera de que fueran desolados por policías.

En el acto, otros recolectores denunciaron que, en el desalojo, no hubo avisos conforme a derecho ni consideración alguna.

”Nos trataron como animales”, recalcaron al indicar que los uniformados llegaron en seis patrullas y, aun con la intimidación, asegura que optaron replegarse y no contestar.

Consideraron que hay mentes perversas detrás del millonario negocio de los camiones rentados para la recolección de la basura.

CIENTOS DE TRANSPORTISTAS SE REVELAN

Mientras eso ocurría en la entrada de la alcaldía, a una cuadra de ahí, en la 10ª Avenida Norte, cientos de transportistas de al menos doce rutas urbanas del servicio colectivo, decidieron revelarse y ya no ocupar los lugares a donde los habían reubicados, un par de calles atrás.

Hace una semana habían protestado porque funcionarios del Ayuntamiento, una vez que se reunieron en privado con líderes del comercio ambulante, decidieron inundar las calles del centro de la ciudad con el comercio informal, incluso ocupando los afluentes vehiculares.

Ese día, concesionados y choferes de unidades colectivas bloquearon algunas calles por la proliferación de los informales, a lo que las autoridades locales les pidieron la calma y una semana de tregua para desalojar a los ambulantes, pero no cumplieron.

La reinstalación de los informales se hizo en la 3ª, 7ª y 9ª poniente, desde la 8ª hasta la 12ª avenida norte, justo donde el transporte urbano tiene que pasar.

Ante la incapacidad del alcalde d solucionar los problemas de Tapachula y, por lo contrario, han aumentado desde su llegada hace ya nueve meses, los transportistas decidieron este lunes continuar sus manifestaciones al concluir la tregua.

Por eso, volvieron a sus antiguas base de ascenso y descenso en las inmediaciones del mercado “General Sebastián Escobar”, a unos cien metros de la Presidencia Municipal.

Dejaron en claro que fueron respetuosos del tiempo que solicitaron las autoridades locales para solucionar el conflicto, pero que no hubo respuestas positivas.

Advirtieron, además, que ya no permitirán que los quieran manipular de nuevo y los quieran sacar de ese sitio, porque consideran que los actuales funcionarios municipales están engañando al pueblo y comercializando las calles al mejor postor.

Por otro lado, las calles de Tapachula permanecieron este lunes igual que han estado en los últimos nueve meses: Inundadas de basura. Se desconoce a dónde fueron a parar los camiones rentados. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello