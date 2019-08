Gobierno Federal Debe Voltear a Ver al Soconusco: CANACINTRA

Tapachula, Chiapas, 31 de julio.- La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra), María Eugenia Moreno Mendoza, reconoció que hay abandono del gobierno federal hacia esta región, porque no se está haciendo lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en un principio.

Hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que apoyen, “como Canacintra estamos trabajando, pero es necesario que volteen a ver hacia esta región, que es abundante en muchas cosas, nos están abandonando, nos sentimos aislados a todo el tema que se dice día con día con el Presidente, pero no vamos a perder la fe, es un llamado para que pongan sus ojos para acá, que vengan y que chequen algunos de los proyectos que no están al ciento por ciento como ellos lo dijeron”.

Añadió que trabajan lo relacionado a la agroindustria, lo cual no ha sido fácil, sobre todo por algunos acontecimientos que se han suscitado, pero tienen varios proyectos que trabajan con la Secretaría de Economía.

Hay algunas situaciones de la Cuarta Transformación con relación a los recursos y que la gente está pidiendo para poder avanzar en sus proyectos, pero no se han podido lograr, dijo.

Indicó que hay muchos cambios que no han sido del todo mal, pero que sí les han afectado como Canacintra, “estamos en un proceso complicado, tenemos la esperanza de que todo se mejore para Tapachula y para Chiapas, la economía está un poco complicada.

Moreno Mendoza indicó que no se está viendo un enfoque real como se habló en un principio de parte del Presidente de la República, dijo que habría mucho apoyo. EL ORBE / Rodolfo Hernández González